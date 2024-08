One Piece: Dieses Sanji Spin-off ist eines der abgedrehtesten Crossover zwischen zwei Anime-Serien der letzten Jahre

Wenn wir ehrlich sind, passt das Crossover zwischen Sanji und Food Wars wie die Faust aufs Auge. Oder sollten wir in seinem Fall lieber Fuß sagen? (Bild: YouTube / vizmedia)

One Piece wird heutzutage wahrscheinlich jedem Anime- und Manga-Fan ein Begriff sein. Das Original von Eiichirō Oda besteht seit mittlerweile über 20 Jahren – da ist es nicht überraschend, dass Kooperationen mit anderen Franchises zustande gekommen sind. Eine davon möchten wir euch mit Sanjis Food Wars vorstellen.

Wilder Mix aus One Piece und Food Wars

Sanjis Food Wars, auch bekannt als Shokugeki no Sanji, ist ein Spin-off von One Piece. Das erste Kapitel ist im Jahr 2018 anlässlich des 21. Jubiläums von One Piece erschienen. Vier Jahre später, im Jahr 2022, wurde das Spin-off mit dem sechsten Kapitel auch schon beendet.

Gezeichnet und entworfen wurde das Ganze von den Mangakas von Food Wars! Shokugeki no Soma, Yūto Tsukuda and Shun Saeki.

Worum geht’s in Sanjis Food Wars? In dem Spin-off begleiten wir Sanji während diversen Momenten in seinem Leben. Wir erleben pro Kapitel eine Erzählung, die sich irgendwo in der Handlung von One Piece einordnen lässt. So spielt das erste Kapitel zum Beispiel auf dem Baratié, kurz bevor die Strohhutpiraten es zum ersten Mal betreten.

Und was ist an Sanjis Food Wars nun abgedreht? Das ist auf Food Wars zurückzuführen. Als Parodie von sogenannten Shōnen-Animes erzählt das Werk die wilde Geschichte vom jungen Koch Sōma, der sich in einer Eliteschule beweisen muss.

Shōnen-Animes und -Mangas richten sich laut der Definition an ein junges, männliches Publikum. Auch wenn die Definition durch das diverse Publikum längst veraltet ist, dient sie heute noch der Kategorisierung von Werken. Der Fokus der Geschichten liegt in der Regel auf Action, Abenteuer und Kämpfe von Gut gegen Böse. Bekannte Beispiele neben One Piece sind: Naruto, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen oder Hunter x Hunter.

Die parodistische Natur sowie andere Elemente von Food Wars gehen auch auf Sanjis Food Wars über. Bei Food Wars fliegen gerne mal Kleidungsstücke weg, weil das Essen so lecker schmeckt (ja, das ist unser Ernst). So fliegen auch zum Beispiel bei Sanjis Food Wars die Klamotten einer Dame, die beim Verspeisen von Sanjis Gericht das Gefühl bekommt, sie habe eine Entblößungs-Frucht gegessen. Mahlzeit!

Bei uns ist der Manga Sanjis Food Wars am 29. Mai 2024 bei Carlsen erschienen.