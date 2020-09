Noch bis 9 Uhr am Montagmorgen laufen bei Saturn wieder die Weekend Deals. Diesmal gibt es neben Smartphones und IT-Zubehör wie Festplatten und Speicherkarten auch einige Fernseher im Angebot. Dabei ist zu bedenken, dass nebenher auch noch der Saturn Super Sale läuft, durch den es Direktabzug auf alle vorrätigen Fernseher ab 599 Euro gibt. Dieser Rabatt wird erst im Warenkorb einberechnet. Die Preise, die ihr auf der Übersichtsseite der Weekend Deals seht, sind also nicht notwendigerweise die, die ihr am Ende bezahlen müsst.

Saturn Weekend Deals: 4K-Fernseher bis 75 Zoll im Angebot

Jay-Tech U5568J mit 75 Zoll für 582,13 Euro

Den 75 Zoll großen Jay-Tech SG75U5568J gibt es in den Saturn Weekend Deals für 652,13 Euro, durch den Direktabzug sinkt der Preis auf 582,13 Euro. Auch wenn die von Saturn angegebene UVP von 1.999 Euro weit über den tatsächlichen Preisen des TVs liegt, ist das ein gutes Angebot. So günstig findet man das Modell laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst.

Jay-Tech SG75U5568J (4K, 75 Zoll) für 582,13€ bei Saturn

Über die Qualität des Jay-Tech SG75U5568J können wir leider nichts sagen, das Modell wurde bislang kaum getestet. Allzu viel würden wir zu diesem Preis allerdings nicht erwarten, zumal Jay-Tech nicht unbedingt eine Marke ist, die für höchste Qualität steht.

Weitere 75-Zoll-Fernseher im Angebot

Saturn hat in den Weekend Deals noch eine ganze Reihe weiterer 4K-Fernseher mit 75 Zoll im Angebot. Dabei handelt es sich aber um deutlich teurere Modelle. Das günstigste ist noch der Philips 75PUS7354 mit Ambilight. Hier wäre Saturn mit einem Preis von 1.266,25 Euro laut Idealo schon ohne Direktabzug der günstigste Händler. Durch den zusätzlichen Rabatt müsst ihr aber nur 1.116,25 Euro bezahlen.

Philips 75PUS7354 (4K, 75 Zoll, Ambilight) für 1.116,25€ (UVP: 2.149€) bei Saturn

Von Samsung gibt es außerdem den hochwertigen und mit HDMI 2.1 ausgestatteten QLED-Fernseher Samsung Q90T mit 75 Zoll im Angebot. Dabei handelt es sich um Samsung aktuelles Spitzenmodell im 4K-Bereich. Auch in diesem Fall ist Saturn aktuell der günstigste Anbieter, laut Idealo mit rund 200 Euro Abstand auf den zweitgünstigsten Händler.

Samsung GQ75Q90T (4K, 75 Zoll, QLED, HDMI 2.1) für 2.499€ (UVP: 3.701,13€)

Weitere TV-Angebote in den Weekend Deals (Auswahl):

Saturn Weekend Deals: 4K-Fernseher bis 75 Zoll im Angebot