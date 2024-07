Schauriger Pokémon-Mythos besagt, dass Gengar eigentlich die böse Seele eines toten Pixis ist - das steckt dahinter!

Hinter diesem beliebten Geist-Pokémon verbirgt sich womöglich eine düstere Vergangenheit. (Bild: © Pokémon Company)

Die Welt der Pokémon ist auf den ersten Blick eine freundliche und bunte Welt für Personen jeden Alters. Natürlich gibt es mal hier und da etwas zwielichtige Gestalten oder Organisationen, die den Frieden gefährden, aber generell geht es in der Welt von Pokémon friedlich zu.



Das ist der allgemeine Gedanke bei einem oberflächlichen Blick auf die Welt, aber selbst hinter den meist knuffig und unscheinbar aussehenden Taschenmonstern können sich düstere Geschichten verbergen.

Fans der Videospiel- und Anime-Reihe glauben zum Beispiel seit Jahren den schaurigen Zusammenhang von Gengar und Pixi zu kennen: Das Geist-Pokémon soll die manifestierte bösartige Seite eines verstorbenen Pixis sein und das ergibt sogar Sinn!

Wir erklären euch, was es mit dieser Theorie auf sich hat.

Gengar als bösartiger Geist eines toten Pixis

Pixis und Gengars sehen sich ähnlich. (Bild: © Pokémon Company)

Die beliebte Fan-Theorie zu Gengar gibt es bereits seit vielen Jahren. Bei dem beliebten Geist-Pokémon soll es sich um ein totes Pixi handeln, dessen Bösartigkeit sich manifestiert hat und nun andere Taschenmonster und Menschen heimsucht.

Während Gengar das Element "Geist" besitzt, hat Pixi das Element "Normal". Beide sind also das pure Gegenteil in Sache Element voneinander und können sich kaum etwas anhaben. Schaut man sich zudem den Körperbau von Gengar und Pixi genauer an, ist die Ähnlichkeit kaum zu leugnen. Denn die Körperform und auch der kleine Schwanz sind fast identisch, auch wenn die Größe an sich variieren kann. Das verleiht der Theorie deutlich mehr Gewicht.

Ein weiteres Detail, auf das Fans in der Community gestoßen sind, findet sich in den Pokédex-Einträgen der beiden gegensätzlichen Monster. In Pokémon Diamant heißt es, dass Pixis vor allem bei Vollmond häufiger anzutreffen sind und in den Bergen leben.

In Gengars Verzeichnis steht, dass sie aus der Dunkelheit auftauchen, um denjenigen, die sich in den Bergen verirren, das Leben rauben. Das Geist-Pokémon scheint seine Gegner besonders gerne bei Vollmond zu erschrecken und lebt ebenfalls in den Bergen.

Der Pokédex-Eintrag lässt vermuten, dass Gengar nach dem Tod eines Pixi geboren wurde und nun als böser Geist den Menschen in den Bergen nach dem Leben trachtet.

Wie ist eure Meinung zu dieser Theorie und welche düsteren Geheimnisse und Vermutungen habt ihr zu Pokémon?