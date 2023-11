Das ist das bislang unbeliebteste PS Plus-Lineup des Jahres.

PS Plus liefert allen Mitgliedern jeden Monat eine Reihe an Gratis-Spielen, doch nicht jeder Titel bzw. jedes monatliche Lineup kommt gleich gut bei den Spieler*innen an. Die Website Truetrophies.com hat ermittelt, welches Spieleaufgebot der Essential-Abostufe in diesem Jahr bislang das unbeliebteste ist bzw. welches Lineup in der Startwoche die niedrigste Spielerzahl zu verzeichnen hatte. Das Ergebnis: Das November 2023-Aufgebot kommt in diesem Jahr bislang am schlechtesten weg.

Zur Erinnerung: Diese Spiele gibt's bei PS Plus Essential im November 2023

Das sind die bislang unbeliebtesten PS Plus-Lineups 2023

Die Flop 5 bei PlayStation Plus Essential bislang (nach Spielerzahlen insgesamt, ermittelt von Truetophies.com, Stand: 12. November)*:

Zuvor belegte das August 2023-Lineup den ersten Platz der Flop 5. Das November 2023-Spieleaufgebot performte laut Truetrophies noch einmal mehr als 10 Prozent schlechter.

*Laut Truetrophies.com wurde das Ranking mithilfe der Daten von 3.2 Millionen aktiven PSN-Accounts sowie mit dem Support der Partnerwebsite GameInsights ermittelt.

Und das sind die bislang am wenigsten gespielten PS Plus Essential-Games in diesem Jahr (via Truetrophies.com). Auf den ersten Platz der unbeliebtesten PS Plus-Games des Jahres befindet sich das MMO Black Desert, gefolgt von Mafia 2 Definitiv Edition aus dem November 2023-Aufgebot:

1 - Black Desert Online (September 2023)

2 - Mafia 2 Definitive Edition (November 2023)

3 - Endling - Extinction is Forever (Juli 2023)

4 - Dragon Ball The Breakers (November 2023)

5 - Axiom Verge 2 (Januar 2023)

Black Desert könnt ihr euch hier im Trailer ansehen:

2:06 Black Desert Online - Xbox-Ankündigung des MMOs im Ingame-Trailer - Xbox-Ankündigung des MMOs im Ingame-Trailer

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2023 angekündigt?

Die neuen PlayStation Plus Essential-Spiele lassen nicht mehr lange auf sich warten: Schon in der kommenden Woche, genauer gesagt am 29. November 2023 (Mittwoch), werden die Titel des Dezember 2023-Lineups enthüllt, voraussichtlich um 17:30 Uhr deutscher Zeit. Leaks zu den kommenden Spielen gibt es bislang nicht.

Welches PS Plus-Lineup fandet ihr dieses Jahr am besten und welches am schlechtesten?