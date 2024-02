Nur für kurze Zeit: Schnelle PS5-SSD mit 1TB Speicher für nur 68€ abstauben!

Bei Mindfactory gibt's jetzt die schnelle PS5-SSD Patriot Viper VP4300 Lite günstig im Angebot. Es sind aber nur 100 Exemplare verfügbar.

Falls euch langsam der Speicherplatz für eure neuesten PS5-Spiele ausgeht und ihr trotzdem nichts löschen wollt, gibt’s bei Mindfactory gerade eine günstige Lösung eures Problems: Die schnelle und gut für PS5 geeignete NVMe SSD Patriot Viper VP4300 Lite könnt ihr dort jetzt in der 1-TB-Version für nur 68€ bekommen. Das Angebot findet ihr unter den sogenannten MindStar-Deals, wenn ihr ein gutes Stück nach unten scrollt:

Laut Vergleichsplattformen gibt es die SSD nirgendwo sonst so günstig. Generell findet man aufgrund der in den letzten Monaten deutlich gestiegenen SSD-Preise nur noch selten schnellen PS5-Speicher zu einem so guten Preis.

Der Deal hat übrigens keine offizielle zeitliche Begrenzung, es sind aber nur 100 Exemplare verfügbar. Deshalb dürfte die SSD schnell ausverkauft sein.

Was taugt die Patriot Viper VP4300 Lite SSD für die PS5?

Dank ihrer hohen Geschwindigkeit ist die SSD Patriot Viper VP4300 Lite gut für PS5 geeignet, einen Heatsink hat sie allerdings nicht.

Kurze Ladezeiten dank 7.400 MB/s: Die Patriot Viper VP4300 Lite ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s weit schneller, als es für die PS5 nötig wäre. Laut Sony brauch die Konsole lediglich 5.500 MB/s. Durch die hohe Geschwindigkeit könnt ihr beim Spielen mit kurzen Ladezeiten rechnen. Die Schreibgeschwindigkeit der VP4300 Lite ist mit bis zu 6.400 MB/s übrigens ebenfalls hoch, das ist für die PS5 allerdings weniger wichtig.

Fehlende Kühlung: In der von Mindfactory angebotenen Version verfügt die Patriot Viper VP4300 Lite allerdings über keinen Heatsink. Zwar funktioniert sie prinzipiell auch so in der PS5, dann könnte es aber zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommen. Um das zu vermeiden, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Diese Modelle hier sind schmal genug, um in die PlayStation 5 zu passen:

