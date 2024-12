Das schönste Spiel 2024? Diesen Action-Hit gibt's bei Amazon jetzt schon für 17,99€ im Angebot

Schönere Landschaften als in diesem Spiel für Xbox und PC könnt ihr kaum finden.

Bei Amazon könnt ihr gerade das vielleicht schönste Spiel des Jahres zum Schnäppchenpreis abstauben: Senua’s Sage: Hellblade 2 kostet dort jetzt für Xbox Series und für PC nur noch schlappe 17,99€ (UVP: 49,99€). So günstig ist das Spiel im Xbox Store trotz des aktuellen Sales nicht mal ansatzweise, hier zahlt ihr noch immer 32,49€. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Es könnte also jederzeit enden.

Natürlich könnt ihr Hellblade 2 alternativ auch mit dem Xbox Game Pass (dessen Ultimate-Variante ihr bei Amazon aktuell ebenfalls günstiger bekommt als im Xbox Store) spielen. Für alle, die Wert darauf legen, Spiele dauerhaft zu besitzen, lohnen sich aber die wenigen Euro Aufpreis gegenüber dem Abo.

Wunderschön und ganz schön düster: Das bietet Hellblade 2

13:20 Hellblade 2 ist das wohl schönste Spiel des Jahres

Senua’s Saga: Hellblade 2 ist erneut im 10. Jahrhundert angesiedelt und vermischt nordische Mythologie und Geschichte miteinander. Diesmal reist die keltische Kriegerin Senua nach Island, um dort Rache für die Ermordung ihres Geliebten zu nehmen. Dort angekommen wird sie jedoch schnell in mysteriöse Ereignisse rund um verlassene Dörfer und untote, menschenfressende Krieger hineingezogen, weshalb sie ihren ursprünglichen Plan ändern muss.

Wie schon der Vorgänger glänzt auch Hellblade 2 wieder vor allem bei der Inszenierung. Allein schon für die wunderschönen Landschaften an der isländischen Küste, welche das Entwicklerteam per Fotogrammetrie realitätsnah nachgebildet hat, ist das Action-Adventure sein Geld wert. Spektakuläre Lichteffekte sowie flüssige Animationen durch Motion Capturing und die eindrucksvolle Choreographie der Kämpfe tragen ebenfalls dazu bei, dass Hellblade 2 fraglos eines der schönsten Spiele des Jahres ist.

Die Kämpfe in Hellblade 2 sind spannend und toll inszeniert, aber nicht sonderlich komplex.

Genauso beeindruckend wie die Grafik ist der Sound: Wie schon in Hellblade: Senua’s Sacrifice wird die psychisch kranke Protagonistin auch im Nachfolger von Stimmen in ihrem Kopf geplagt, die aus allen Richtungen zu kommen scheinen (weshalb sich die Verwendung von Kopfhörern empfiehlt). Hinzu kommen ein bombastischer Soundtrack und hervorragende (allerdings nur englische) Synchronsprecher.

All das zusammen sorgt dafür, dass ihr in Senua’s Saga: Hellblade 2 in eine düstere, dichte Atmosphäre hineingezogen werdet, wie sie kaum ein anderes Spiel aus 2024 zu bieten hat. Das Gameplay ist hingegen relativ simpel. Es gibt Umgebungsrätsel, die glücklicherweise abwechslungsreicher geraten sind als im Vorgänger, und die spannenden, aber nicht sonderlich komplexen Kämpfe, die stets nur eins gegen eins ausgetragen werden.

Hellblade 2 ist also kein Spiel, das man unbedingt wegen seines Gameplays gespielt haben müsste. Grafik und Atmosphäre sorgen aber dafür, dass die Reise durch Senuas finstere, nordische Welt dennoch ein Muss ist für alle, die Lust auf ein packendes, storybasiertes Singleplayer-Abenteuer haben, erst recht zum aktuellen Schnäppchenpreis von nur 17,99€.