Eines der schönsten PS5-Spiele aus Deutschland gibt es jetzt im Angebot: Action-RPG zum Top-Preis schnappen!

Eine eindrucksvolle Spielwelt und rasantes Gameplay: Es lohnt sich, diesem Action-RPG für PS5 eine Chance zu geben, vor allem zum günstigen Angebotspreis.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der schönsten PS5-Spiele aus Deutschland, das mit einer weiten Aussicht über endzeitliche Landschaften und majestätische Ruinen beeindruckt, günstig im Angebot schnappen. Das rasante Action-Rollenspiel, das sowohl Singleplayer als auch Koop bietet, hätte viel mehr Erfolg verdient, als es bislang hatte, und ist den aktuellen Schnäppchenpreis definitiv wert. Hier geht’s zum Deal:

Schicke Welt & magischer Handschuh: Das bietet das deutsche Action-Rollenspiel

Landschaftlich macht dieses Action-Rollenspiel aus Deutschland auf jeden Fall einiges her.

Es geht hier um Atlas Fallen, das euch in eine hübsche und weitgehend offene Spielwelt entführt. Diese besteht zum größten Teil aus weiten Wüsten- und Felslandschaften, hat aber auch idyllische Wälder und Wiesen sowie riesige Ruinen einer untergegangenen Zivilisation zu bieten. Das vom deutschen Studio Deck 13 (The Surge, Lords of the Fallen) stammende Action-Rollenspiel hat aber nicht nur optisch, sondern auch spielerisch einiges zu bieten, weshalb es im Test unserer GameStar-Kollegen 86 Punkte abgestaubt hat:

Mit den Soulslike-Spielen, für die das Studio in den Jahren zuvor bekannt war, hat Atlas Fallen dabei wenig gemein. Das Tempo in den Kämpfen ist hier weit höher und die rasante Inszenierung erinnert eher an Hack&Slash-Spiele wie Bayonetta oder Devil May Cry. Zudem ist eure Spielfigur viel beweglicher und vollführt nicht nur akrobatische Sprünge, sondern gleitet auch in atemberaubender Geschwindigkeit über den Wüstensand.

Durch diese Art der Fortbewegung macht allein schon das Reisen durch die Spielwelt Spaß. Für Tiefgang im Gameplay sorgt aber vor allem unser magischer Handschuh. Durch diesen könnt ihr nämlich nicht nur verschiedene Nah- und Fernkampfwaffen herbeirufen, sondern sie auch auf vielfältige Weise modifizieren und an euren Spielstil anpassen. Übrigens könnt ihr nicht nur allein, sondern auch zu zweit im Koop spielen.

5:38 Atlas Fallen im Gameplay-Trailer

Leider hatte Atlas Fallen zum Release noch ein paar Macken, was wohl zum mäßigen Erfolg des Spiels beigetragen hat. Die wohl schlimmste davon war, dass das Action-RPG sich am Anfang zu viel Zeit ließ und ein paar Stunden brauchte, bis es richtig in Fahrt kam. Inzwischen ist jedoch ein riesiges Update namens Reign of Sand erschienen, das neben neuen Inhalten und vielen weiteren Verbesserungen auch für einen deutlich spannenderen Spieleinstieg sorgt.