Diabolischer Tech-Nerd zieht Schutzfolie von Switch 2 ab, die wir laut Nintendo auf keinen Fall abmachen sollten und es tut einfach nur weh beim Angucken

YouTuber lieben es offenbar, Schindluder mit der armen Nintendo Switch 2 zu treiben. Entweder sie kloppen direkt vor einem offiziellen Nintendo Store mit einem Hammer auf der neuen Konsole herum (und werden dann des Ladens verwiesen) oder sie gehen mit einem Feuerzeug auf das Gerät los – natürlich nur, um dessen Haltbarkeit zu prüfen.
Kurz nach dem Launch der Switch 2 im Juni 2025 ist passend dazu ein weiteres Video eines Hardware-YouTubers aufgetaucht, der das absolut Undenkbare getan hat ... er hat die Schutzfolie vom Bildschirm abgezogen! Und jetzt alle einmal tief durchatmen bitte.
Oh nein, bloß nicht die Schutzfolie
Was bringt die überhaupt? Tatsächlich hat Nintendo bereits vor dem Launch der Nintendo Switch 2 in der offiziellen Bedienungsanleitung der neuen Konsole davor gewarnt, die Schutzfolie vom Bildschirm abzureißen.
Denn sie schützt nicht nur vor Kratzern auf dem Screen. Gleichzeitig soll sie verhindern, dass Splitter umherfliegen und euch womöglich verletzen können, falls die Switch 2 dann doch mal unglücklich auf den Boden kracht.
YouTuber JerryRigEverything, der darauf spezialisiert ist, die verschiedensten Geräte auf ihre Haltbarkeit zu testen, hält sich aber eben nicht an diese Vorgabe und zieht blank:
Link zum YouTube-Inhalt
Autsch, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich schaue mir das Video gerade mit verzogenen Mundwinkeln und zugekniffenen Augen an. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Die Schutzfolie klebt so fest am Screen, als würde sie sich regelrecht weigern, einfach so abgezogen zu werden.
Der Technik-YouTuber geht aber noch einen Schritt weiter und streut noch mehr Salz in die schon klaffende Hardware-Wunde: Er bearbeitet den Bildschirm mit einem Teppichmesser und hinterlässt unschöne Kratzer.
Anschließend schraubt er die Joy-Con-Controller auseinander und schlägt am Ende des Videos mit einem Schraubenschlüssel auf die Konsole ein, die zu diesem Zeitpunkt schon so malträtiert ist, dass der Bildschirm irgendwann einfach komplett nachgibt.
Immerhin: Die Konsole startet nach der ganzen Prügelei immer noch und spielt munter weiter Mario Kart World ab!
Die Nintendo Switch 2 ist seit dem 05. Juni 2025 erhältlich.
Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.
Seid ehrlich: Habt ihr die Schutzfolie eurer Nintendo Switch 2 abgepusselt oder ist sie noch da, wo sie sein sollte?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.