Animal Crossing: New Horizons im Februar 2022: Karnevals-Event und saisonale Items

Animal Crossing: New Horizons startet in den Februar 2022 und lässt neben anderen Neuheiten das Karnevals-Event wieder zurückkehren. Wir fassen für euch alles zusammen, was euch bis zum 28. Februar erwartet.

Sammelt Federn im Karneval-Event

Pavo kommt diesen Monat endlich wieder auf eure Insel und veranstaltet das große Karnevals-Event. Am 28. Februar 2022 wird euch der Pfau besuchen und ihr könnt Federn für ihn sammeln. Alle Belohnungen, die ihr bei dem Event bekommen könnt, fassen wir hier für euch zusammen:

Animal Crossing: New Horizons Karneval-Event in Animal Crossing: Alles zu Federn & Belohnungen

Alle neuen Fische auf einem Blick

Im Februar erwarten euch leider keine neuen Fische. Stattdessen könnt ihr aber in unserer Übersicht euch anschauen, welche Fische sonst noch im Februar 2022 fangen könnt:

0 1 Animal Crossing: New Horizons Alle Fische mit Preis und Fundort (Februar-Update)

Alle neuen Insekten auf einem Blick

Im Februar gibt es nur ein neues Insekten, was vor allem daran liegt, dass die Krabbler ebenfalls den Winter nicht so mögen. Einen Überblick über alle Insekten im Spiel gibt's hier:

0 1 Animal Crossing: New Horizons Insekten mit Preis und Fundort (Februar-Update)

Alle neuen Meerestiere auf einem Blick

Im Februar gibt es leider ebenfalls keine neuen Ozeanbewohner. Aber in unserer Auflistung findet ihr heraus, welche Meerestiere es sonst im Spiel gibt:

0 1 Animal Crossing: New Horizons Alle Meerestiere mit Preis (Februar-Update)

Alle saisonalen Items im Februar 2022

Es gibt auch wieder einen ganzen Schwung an saisonalen Items, die ihr über den gesamten Februar hinweg erhalten könnt.

Karneval in Venedig : Karneval-in-Venedig-Maske (5 Varianten, die sich täglich ändern; ab 7. Februar)

: Karneval-in-Venedig-Maske (5 Varianten, die sich täglich ändern; ab 7. Februar) Football-Finale : Fan-Megafon (4 Varianten, die sich täglich ändern; bis 15. Februar)

: Fan-Megafon (4 Varianten, die sich täglich ändern; bis 15. Februar) Football-Finale : Football-Teppich (bis 15. Februar)

: Football-Teppich (bis 15. Februar) Mondneujahr : Bokjumeoni-Säckchen (bis 6. Februar)

: Bokjumeoni-Säckchen (bis 6. Februar) Mondneujahr : Glücksumschlag (bis 6. Februar)

: Glücksumschlag (bis 6. Februar) Mondneujahr : Mondneujahr-Dekoration (bis 6. Februar)

: Mondneujahr-Dekoration (bis 6. Februar) Murmeltiertag : Resetti-Figur (bis 2. Februar)

: Resetti-Figur (bis 2. Februar) Setsubun : Setsubun-Set (bis 3. Februar)

: Setsubun-Set (bis 3. Februar) Valentinstag : Herz-Bouquet (6 Varianten, die sich täglich ändern; bis 14. Februar)

: Herz-Bouquet (6 Varianten, die sich täglich ändern; bis 14. Februar) Valentinstag : Schokoladenherz (4 Varianten, die sich täglich ändern; bis 14. Februar)

: Schokoladenherz (4 Varianten, die sich täglich ändern; bis 14. Februar) Hinamatsuri : Blütenlampe (ab 25. Februar)

: Blütenlampe (ab 25. Februar) Hinamatsuri: Puppenset (ab 25. Februar)

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im Februar sind die Geburtstagskinder:

1. Februar - Bill, Olli

2. Februar - Alex

3. Februar - Bianca

4. Februar - Liliane

5. Februar - Penelope

6. Februar - Annalena

7. Februar - Max, Sigmar

8. Februar - Fritz, Blanka

9. Februar - Flora

10. Februar - Berry, Zoe

11. Februar - Erika

12. Februar - Frederik

13. Februar - Robbi

14. Februar - Marion

15. Februar - Karen

16. Februar - Annabell

17. Februar - Sigmund

18. Februar - Dora

19. Februar - Quacks

20. Februar - Svenja

21. Februar - Puck

22. Februar - Quetzal

23. Februar - Daune

24. Februar - Eva

25. Februar - Heinrich, Winci

26. Februar - Steffen, Buhu

27. Februar - Sophie

28. Februar - Jolanda

29. Februar (erst wieder 2024) - Serenada

Animal Crossing: New Horizons bietet somit wieder allerlei Neues, um euch das Leben auf der Insel etwas gemütlicher zu gestalten. Wenn euch das Ganze nicht interessiert, dann könnte diese Stardew Valley-Insel eines Fans vielleicht eine Inspiration für euch sein.

Auf was freut ihr euch im Februar ganz besonders in Animal Crossing?