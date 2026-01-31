Fallout 4: Vergesst Vault-Tec, die mieseste Betrugsmasche im Spiel sind die Pulowski-Erhaltungsbunker

In den Vault-Tec Bunkern gab es einige grausame Experimente. Die gab es in den Pulowski-Erhaltungsbunkern zwar nicht, dafür waren sie aber glatter Betrug.

Eleen Reinke
31.01.2026 | 18:59 Uhr

Diese Litfaßsäulen-Klone sehen zwar ganz witzig aus, aber sind echte Todesfallen. Diese Litfaßsäulen-Klone sehen zwar ganz witzig aus, aber sind echte Todesfallen.

Die Firma Vault-Tec ist im Fallout-Universum vor allem dafür bekannt, bösartige Experimente in ihren Bunkern durchgeführt zu haben. Aber zumindest eines muss man ihnen lassen: Ihre Vaults waren ziemlich gut designet, wenn es um den Schutz vor Atombomben ging.

Nicht so beim Konkurrenten Pulowski Preservation Services. Die haben zwar offiziell eine kostengünstige Alternative zu den Vaul-Tec Bunkern angeboten, eigentlich schien das allerdings reiner Betrug gewesen zu sein.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

Video starten 57:28 Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt

Diese Billig-Atombunker solltet ihr vielleicht lieber nicht nutzen

Wenn ihr im Ödland von Fallout 3, Fallout 4 oder Fallout 76 unterwegs seid, sind euch sicherlich auch schon ein paar Mal die Pulowski-Erhaltungsbunker über den Weg gelaufen. Falls die euch trotzdem nichts sagen: Das sind die Litfaßsäulen-artigen, runden Behälter, die hauptsächlich in Städten rumstehen.

Offiziell wurden sie vor dem Fall der Atombomben in der Welt von Fallout als eine Art Mini-Bunker beworben, in dem sich eine einzelne Person vor der Strahlung schützen konnte. Dafür musste man nur 25 Cents in den vorgesehenen Geldschlitz stecken und konnte dann im Inneren ausharren.

Hier fangen die Probleme aber auch schon an. Obwohl es keine faktischen Belege gibt, deutet nämlich alles darauf hin, dass es sich hierbei um eine riesige Betrugsmasche handelte.

Wer nämlich einen dieser Mini-Bunker in Fallout öffnet, findet darin zwar manchmal auch einige nützliche Items, hauptsächlich aber Leichen. Die Bunker haben nämlich allem Anschein nach nicht oder nicht ausreichend vor Strahlung geschützt, unter den Überresten findet man auch so einige Ghule.

Wenn dieser Werbeslogan, der beim Öffnen der Bunker abgespielt wird (und "nuklear" falsch ausspricht) kein Vertrauen weckt, wissen wir ja nicht!

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Hinzu kommt, dass es weder Lebensmittel- noch Wasserversorgung im Inneren gab – nicht gerade die beste Voraussetzung, wenn man einen radioaktiven Niederschlag aussitzen will. Immerhin ist die Welt von Fallout auch 200 Jahre nach dem Fall der Bomben noch radioaktiv.

Es scheint also ganz so, als wären die meisten armen Seelen, die sich in die Pulowski-Erhaltungsbunker geflüchtet haben, einem weit grausameren Schicksal erlegen, als viele Vault-Tec Bewohner es erfahren mussten: indem sie von Strahlenkrankheit hingerafft oder zu Ghulen wurden und elendig verdurstet sind.

Fallout Staffel 1 ist nur für kurze Zeit gratis - Amazon bestätigt limitierten Zugriff, also beeilt euch lieber
von Annika Bavendiek
Fallout 4-Spieler macht 1 Jahr Pause vom Spiel, lässt währenddessen seinen 14-jährigen Bruder zocken - als er zurückkehrt, ist sein Charakter reich, aber alle sind tot
von Eleen Reinke
Spielt Fallout 5 in New York? Welches Setting wünscht ihr euch für den nächsten RPG-Teil?
von Annika Bavendiek

Vollkommen nutzlos sind die Pulowski-Bunker aber übrigens nicht. Sie können nämlich etwa genutzt werden, um sich vor wilden Tieren zu verstecken. So hat es zumindest ein Junge namens Bryan Wilks gemacht, der so in Fallout 3 einen Angriff von Feuerameisen überlebt.

Auch als provisorische Gefängnisse sind die Bunker allem Anschein nach geeignet. Nur gegen Strahlung würden wir sie wirklich nicht empfehlen.

Wie lange würdet ihr es in einem dieser Bunker aushalten?

zu den Kommentaren (2)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fallout 4

Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Release: 10.11.2015 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 21 Minuten

Fallout 4: Vergesst Vault-Tec, die mieseste Betrugsmasche im Spiel sind die Pulowski-Erhaltungsbunker

vor einem Tag

Fallout Staffel 1 ist nur für kurze Zeit gratis - Amazon bestätigt limitierten Zugriff, also beeilt euch lieber

vor einem Tag

Fallout 4-Spieler macht 1 Jahr Pause vom Spiel, lässt währenddessen seinen 14-jährigen Bruder zocken - als er zurückkehrt, ist sein Charakter reich, aber alle sind tot

vor 5 Tagen

Spielt Fallout 5 in New York? Welches Setting wünscht ihr euch für den nächsten RPG-Teil?

vor 3 Wochen

Was hat es mit den Monstern aus der neuen Fallout-Episode auf sich? Das sind die Todeskrallen und deshalb existierten sie schon vor der Apokalypse
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Diabolischer Tech-Nerd zieht Schutzfolie von Switch 2 ab, die wir laut Nintendo auf keinen Fall abmachen sollten und es tut einfach nur weh beim Angucken   64     1

vor 14 Minuten

Diabolischer Tech-Nerd zieht Schutzfolie von Switch 2 ab, die wir laut Nintendo auf keinen Fall abmachen sollten und es tut einfach nur weh beim Angucken
Fallout 4: Vergesst Vault-Tec, die mieseste Betrugsmasche im Spiel sind die Pulowski-Erhaltungsbunker   2  

vor 16 Minuten

Fallout 4: Vergesst Vault-Tec, die mieseste Betrugsmasche im Spiel sind die Pulowski-Erhaltungsbunker
LEGO-Glückspilz kauft bei Facebook zerstörte Sets für 75 US-Dollar – hat am Ende sieben Sets im Wert von mehr als 500 US-Dollar in der Hand

vor 57 Minuten

LEGO-Glückspilz kauft bei Facebook zerstörte Sets für 75 US-Dollar – hat am Ende sieben Sets im Wert von mehr als 500 US-Dollar in der Hand
Animal Crossing: New Horizons im Februar 2026: Karnevals-Event und saisonale Items

vor einer Stunde

Animal Crossing: New Horizons im Februar 2026: Karnevals-Event und saisonale Items
mehr anzeigen