Scorn-Bosskampf: So besiegt ihr den Endgegner ganz leicht

In seinem Kern ist der Geheimtipp Scorn eher ein Rätselspiel in angespannter Atmosphäre. Die Shooter-Passagen halten sich in Grenzen und meistens reichen zwei bis drei Schuss, um jeden Gegner in den H.R. Giger inspirierten Leveln auszuschalten. Gegen Ende des Spiels trefft ihr jedoch auf einen Boss-Gegner, der euch eine völlig neue Denkweise abverlangt. Denn je weniger ihr schießt, desto besser. Sobald ihr mal verstanden habt, wie es geht, ist dieser Endgegner ganz einfach.

So schafft ihr Phase 1

Nachdem ihr das zweite Baby im Körper des Monsters platziert habt, wird es euch angreifen. Rennt weg und gewinnt etwas Abstand. Der Boss wird euch mit Granaten beschießen, denen ihr ausweichen müsst. Er feuert immer genau drei Granaten hintereinander. Lauft am besten im Kreis um ihn herum und bringt euch hinter den Käfigen in Sicherheit, falls ihr Zeit zum Heilen braucht.

Wichtig: Schießt gar nicht erst auf ihn, solange er läuft!

In diesem Moment greift ihr an: Nachdem er vier Salven abgefeuert hat, geht der Boss in die Knie, um nachzuladen. Rennt jetzt schnell zu ihm hin und feuert mit eurer leichten Schuss- oder der Nahkampfwaffe auf einen der roten Säcke an seiner Seite. Wenn der Gegner umkippt, solltet ihr wieder Abstand gewinnen. Wiederholt das Prozedere, bis beide Säcke zerstört sind und der Boss zusammenbricht.

Nutzt eure Chance zu heilen und nachzuladen, bevor ihr nun auf ihn zugeht.

Phase 2 müsst ihr im Nahkampf bleiben

Nach eurem erfolglosen Versuch, den Granatwerfer zu stehlen, solltet ihr diesmal nicht weglaufen. Der Boss feuert zwar immer noch auf euch und muss nach einer Weile nachladen, aber es erscheinen keine Schwachpunkte mehr.

Bleibt daher vor dem Boss stehen, so dass er dazu gezwungen ist, Nahkampfangriffe zu nutzen. Seid aber vorsichtig: Steht ihr zu nah, dann kassiert ihr einen schnellen Schlag, dem ihr nicht ausweichen könnt. Hebt er den rechten Arm und schützt das Baby mit der linken, dann solltet ihr schnell wegrennen und dem Angriff ausweichen. Kehrt danach sofort in seine Nähe zurück. Setzt er zum Schlag an und das Baby ist zu sehen, dann feuert auf das Kind. Macht das so lange, bis der Boss endgültig zusammenbricht.

Nehmt ihn den Granatwerfer ab und kümmert euch um das Baby. Stellt euch danach auf den Tretschalter gegenüber dem Stuhl, auf dem der Endboss gesessen hat. Schießt zwischen die Säulen und ihr habt einen Weg, an ein drittes Kind zu kommen.

Ein Schuss reicht in Phase 3

Der Kampf läuft ähnlich wie in Phase eins, nur dass der Explosionsradius seiner Granaten größer ist. Lauft im Kreis, bis der Gegner seine Waffe leer gefeuert hat. Der Boss wird von euch weglaufen und nachladen. Feuert mit dem Granatwerfer auf seinen Rücken, wenn sich die Klappe öffnet und er ist sofort erledigt.

Sollte euch doch einmal die Munition ausgehen, dann lauft zur Leiche des vorherigen Bosses. Ihr erhaltet neue Granaten aus seinem Rücken.

So geht es weiter

Ihr werdet nach dem Boss noch ein wenig rätseln müssen, wenn ihr das Ende erreichen wollt. Gegner gibt es ab sofort aber keine mehr. Dennoch solltet ihr euren Granatwerfer nicht leerfeuern. Denn ihr werdet ihn noch an zwei Stellen brauchen.

Hattet ihr Probleme mit dem Endboss von Scorn, oder habt ihr die Taktik direkt durchschaut?