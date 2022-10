Scorn: Euch fehlt am Ende ein Erfolg? So bekommt ihr eure 1000 Gamerscore im Spiel

Scorn ist zwar ein sehr langsames Spiel, das mit dem Ekelfaktor ordentlich an euch zehren kann, aber trotzdem auch ein sehr kurzer Titel. Nach sechs bis maximal acht Stunden solltet ihr die Credits erreichen und automatisch elf von 12 Erfolgen (beziehungsweise Achievements auf Steam) in der Tasche haben. Ärgert euch der eine fehlende Erfolg? Dann verraten wir euch, wie ihr euch die letzten 100 Gamerscore auch noch schnappt und die 1000 voll macht.

Das fehlende Achievement holen, so geht's:

Habt ihr Scorn einmal durchgespielt, so fehlt euch entweder der erste oder der zweite Erfolg. Es ist in einem Durchlauf nicht möglich, beide zu holen, weil sie sich gegenseitig ausschließen. Dabei geht es um das, was ihr mit dem Wesen anstellt, das ihr im ersten Akt aus seinem Kokon holt.

Vorarbeit mit unserem Guide: Ihr müsst also, um euch den fehlenden Erfolg zu holen, noch mal den ersten Speicherstand laden, den das Spiel automatisch anlegt, und erst einmal mit dem Aufzug auf die obere Ebene fahren und das Schieberätstel erneut lösen. Aber keine Sorge! Wir haben einen Guide mit Video, in dem ihr Schritt für Schritt nachverfolgen könnt, wie ihr die Kokons verschieben müsst, um so schnell wie möglich das Ziel zu erreichen.

Fehlenden Erfolg holen: Danach entscheidet sich, je nachdem, in welchen Stuhl ihr das Wesen setzt, ob ihr Erfolg 001 oder Erfolg 002 bekommt. Aber Vorsicht: Falls ihr Erfolg 002 noch nicht habt - Es wird richtig eklig, obwohl es vielleicht gar nicht so aussieht. Hat das Spiel euch also schon genug gestresst, solltet ihr euch überlegen, ob euch das die 100 G wert sind.

Erfolg 001 Extraktion: Ihr setzt das Wesen auf den Stuhl mit der Säge, was nicht so fies ist, wie ihr womöglich vermutet, weil es lediglich dazu führt, dass ihr das Geschöpf aus seinem "Ei" befreit und es aufstehen kann.

Erfolg 002 Hand in Hand: Ihr setzt das Wesen auf den Stuhl mit der "Schaufel".

Um zu entscheiden, was ihr tut, müsst ihr die Weichen für den Schienenwagen entsprechend einstellen. Das könnt ihr oben auf der Säule im großen Hauptraum tun, in den das Kokon hinunterfällt, indem ihr mit der Gesichtsmaske interagiert.

Hat euch einer der beiden Erfolge gefehlt und werdet ihr ihn noch nachholen oder ist euch das doch zu eklig oder zu anstrengend?