Scorn - Verstörender Horror-Shooter erscheint für Xbox Series X

Lange Jahre war es still um den Horror-Shooter Scorn, der 2017 über Kickstarter finanziert wurde. Während des Xbox Inside-Streams, in dem reichlich Spiele von Third Party-Entwicklern gezeigt wurden, gab es jedoch ein Lebenszeichen vom verstörenden Werk von Entwickler EBB Software. So steht jetzt fest, dass das Spiel für die Xbox Series X erscheint und seinen Weg in den Xbox Game Pass findet.

66 4 Mehr zum Thema Alle Infos zum Xbox Inside-Stream

Neuer Trailer zum Horror-Shooter Scorn

Zwar gab es während des Streams kein neues Gameplay zu sehen und leider auch keine Infos darüber, wann das Spiel jetzt endlich erscheint, der Trailer zeigt dennoch herrlich die verstörende Atmosphäre von Scorn. Doch macht euch selbst einen Eindruck vom Spiel, hier das Video:

Wer jetzt übrigens denkt "Mensch, der Stil kommt mir doch so bekannt vor". Die Entwickler haben sich klar von den Werken H.R. Gigers, dem Alien-Schöpfer, inspirieren lassen.

Was ist Scorn für ein Spiel?

Scorn ist ein Horrorspiel, in dem ihr aus der Ego-Perspektive eine offene Alptraum-Welt erkundet. Die verschiedenen Bereiche der verstörenden Umgebung haben eine jeweils individuelle Hintergrundgeschichte und eigene Charaktere. Das Gameplay von Scorn besteht aus einer Mischung aus Rätseln und Shooter-Elementen.

Sollten wir in den kommenden Stunden noch weitere Infos zu Scorn erhalten, wissen wann das Spiel erscheint und ob auch ein Release für die Current Gen und Sonys Plattformen folgt, werden wir es euch wissen lassen.

Freut ihr euch auf Scorn oder verstört euch die Optik zu sehr?