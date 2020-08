Verschollener PS3 & 360-Klassiker könnte endlich wieder zurückkehren

Ein Problem, das viele mit digitalen Releases sehen, ist die fehlende Möglichkeit einer nachhaltigen Archivierung. Wie problematisch das werden kann, zeigte 2014 das PS3- und 360-Spiel Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt: Das Spiel. Aufgrund von Lizenzen wurde es ohne Ankündigung aus den Stores entfernt und auch nie für PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Jetzt könnte es endlich wieder zurückkehren.

Scott Pilgrim kämpft bald wieder auf neuen Konsolen?

Das Spiel und der dazugehörige Film basierend auf den Scott Pilgrim-Comics wurde vor ziemlich genau zehn Jahren veröffentlicht. Der Macher der Vorlage Bryan 'o Malley, der auch aktiv an dem Design des Spiels beteiligt war, hat seit längerem dafür gekämpft, dass der damalige Publisher und Entwickler Ubisoft das Beat 'em Up zurückkehren lässt. Nach all der Zeit gibt es jetzt gute Nachrichten, wie er auf Twitter bekannt gegeben hat.

"PS: Ubisoft hat sich bei mir gemeldet."

Hoffnungen steigen: Da Bryan 'o Malley sehr offen darüber ist, dass er das Spiel auf neuen Plattformen zurückkehren sehen möchte, lässt diese Meldung Fans hoffen. Es ist natürlich absolut nicht klar, ob am Ende wirklich ein Port kommt aber die Möglichkeit besteht.

Bisher war das Problem gewesen, dass das Spiel nicht auf der Comic-Lizenz sondern auf dem Film basiert. Diese liegt bei Universal Pictures und sie hatten sich wohl bisher geweigert, über die Lizenz zu diskutieren. Damit wäre das Spiel nach über sechs Jahren vielleicht schon bald zum ersten Mal wieder ganz offiziell erwerbbar und spielbar.

Das ist Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt

Plattform: PS3, Xbox 360

PS3, Xbox 360 Genre: Beat 'em Up

Beat 'em Up Verfügbarkeit: Nicht mehr erhältlich

Darum geht's: Das Spiel, das auf einem gleichnamigen Comic und einem Film basiert, erschien vor knapp 10 Jahren. Ihr übernehmt die Rolle von Scott Pilgrim, einem Videospiel-Fan, der seine große Liebe Ramona Flowers kennenlernt. Um sie aber zu daten, muss er erst ihre sieben Ex-Freunde besiegen. So steht ihr im Spiel in jedem Level einem anderen Ex gegenüber.

Spielerisch ist es ein ganz klassisches Beat 'em Up aber zählt für viele zur absoluten Sperrspitze des Genres. Das liegt nicht nur an dem unvermeintlichen Humor durch liebevolle Videospiel-Hommagen sondern auch den gut umgesetzten Kampfsystemen, vielen Skills und Kombomöglichkeiten. Dazu kommt noch ein Koop-Modus für bis zu vier Mitspieler*innen, die alle andere Charaktere mit eigenen Skills spielen können.

