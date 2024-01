Sea of Stars für die Nintendo Switch, PS5 und Xbox vorbestellen: Den Indie-Hit gibt es jetzt endlich auch bei Amazon

Sea of Stars wird für Playstation 4 und 5, Nintendo Switch und Xbox Series X und One erhältlich sein!

Ihr habt das Mario RPG schon durchgespielt oder der Grafikstil gefällt euch nicht so gut? Dann probiert Sea of Stars aus. Die Demo hat schon einige Fans begeistert - wenn auch ihr in eine Welt voller Magie, Abenteuer und unvergesslicher Geschichten eintauchen wollt, dann bestellt euch jetzt die physische Version von Sea of Stars vor, die am 10. Mai 2024 offiziell erscheint!

Zur Zeit ist Sea of Stars nur bei Amazon vorbestellbar. Sollte es dort ausverkauft oder bei anderen Händlern erhältlich sein, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Sea of Stars: Auf in ein neues Abenteuer!

Sea of Stars entführt euch in eine klassische Welt, in der sich die Kräfte von Sonne und Mond vereinen, um die Magie der Dunkelheit zu erschaffen. Nur diese Magie kann die monströsen Kreationen des bösen Alchemisten, bekannt als Fleshmancer, zurückschlagen. Ihr schlüpft in die Rolle zweier Kinder der Sonnenwende und begebt euch auf eine epische Reise, um die Welt vor der drohenden Dunkelheit zu retten.

Auf das könnt ihr euch in Sea of Stars freuen

Turn-based RPG: Sea of Stars ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das sich an den Klassikern orientiert. Es modernisiert das Genre in Bezug auf Kampf, Storytelling, Erkundung und Interaktion mit der Umgebung.

Innovatives Kampfsystem: Das Drücken der Aktionstasten während der Animationen erhöht den Schaden und verringert den erlittenen Schaden. Der Kampf bietet außerdem Kombo-Angriffe mehrerer Charaktere, Boosts und ein strategisches "Lock"-System, das verschiedene Schadenstypen ermöglicht, um Gegner zu blockieren, wenn sie mächtige Angriffe oder Zaubersprüche kanalisieren.

Nahtlose Welt: Schwimmt, klettert, springt und bewegt euch nahtlos durch die Welt.

Atemberaubende Grafik: Sea of Stars nutzt eine maßgeschneiderte Render-Pipeline, um eine atemberaubende Welt zu erschaffen, die die Grenzen von 2D-Pixel-Art-Spielen sprengt.

Fesselnde Geschichten: Dutzende origineller Charaktere und Handlungsstränge führen auf eine fesselnde Reise. Sea of Stars erforscht klassische Themen wie Abenteuer und Freundschaft, gespickt mit unerwarteten Wendungen und Ereignissen.

Vielfältige Interaktionen: Neben den epischen Abenteuern gibt es in der Welt von Sea of Stars noch viele andere Aktivitäten. Ob Segeln, Kochen, Angeln oder Entspannen in einer Taverne - jede Aktivität wurde mit Respekt vor den klassischen Retro-Aspekten gestaltet, aber in einigen Bereichen neu konzipiert, um ein modernes Spielerlebnis zu bieten.