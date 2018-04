Sea of Thieves - Roadmap für 2018 verspricht neue Inhalte, um Content-Mangel zu entschärfen

Schon in unserem Test zu Sea of Thieves sind wir darauf eingegangen, dass es dem Piratenabenteuer ein bisschen an Content mangelt. Diese Kritik teilen viele Spieler aus der Community - und Entwickler Rare reagiert nun mit einem "Sea of Thieves"-Entwickler-Update.

In einem Blog-Eintrag versprechen die Macher, neue Inhalte zu liefern, und präsentieren eine Roadmap für die kommenden Monate. Die Inhalte werden allesamt kostenlos bereitgestellt.

Man sei "sehr zielstrebig", was die Art der Erfahrung angehe, die man schaffen wolle und wie das Spiel wachsen solle. Rare habe genau auf die Wünsche der Spieler seit dem Launch gehört und sichergestellt, dass deren Rückmeldungen in die inhaltlichen Pläne für Sea of Thieves einfließen. Die folgenden Ziele will der Entwickler deshalb mit den künftigen Updates erreichen:

Spieler auf interessanten Wegen zusammenbringen und sie zu verschiedenen Arten der Begegnungen ermuntern

Die Welt weiter ausgestalten

Spielern neue Wege bieten Sea of Thieves zu spielen

Eine [größere] Auswahl an Zielen und Belohnungen

Die Reise zur Piratenlegende erweitern sowie die Dinge, die danach kommen

Neue Inhalte ab Mai

Im April wird jedoch zunächst daran gearbeitet am Community-Feedback zu arbeiten. Im Mai soll dann mit dem ersten Inhaltsupdate "The Hungering Deep" frischer Wind auf hoher See wehen. Dann erscheint eine neue KI-Bedrohung in der Welt, welche die Besatzungen dazu zwingt, zusammenzuarbeiten, um diese aufzuspüren und zu besiegen.

Einhergehen soll mit dem Update auch die Einführung neuer Mechaniken, welche die Spieler auf ihren Abenteuern unterstützen sollen. Außerdem soll das Event einzigartige Belohnungen bieten.

Ebenfalls im Mai startet dann eine wöchentliche Event-Reihe, welche den ganzen Monat andauern wird und den Spielern die neuen Mechaniken näherbringt.

Sea of Thieves - Bilder aus der frühen Entwicklung ansehen

Nachschub im Sommer

In den Sommermonaten werden die beiden Updates "Cursed Sails" (neuer Schiffstyp) und "Forsaken Shores" eingeführt. Letzteres soll die Spielwelt um einen neuen gefährlichen Bereich erweitern. Auch diese beiden neuen Inhaltsupdates sollen kostenlos sein sowie neue Mechaniken und KI-Bedrohungen einführen.