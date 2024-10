'Bull**** Nerfs' - Space Marine 2-Spieler ärgern sich über neues Update und sorgen für Review Bombing

Warhammer 40,000: Space Marine 2 steht in der Kritik.

Eigentlich kam der neue Third-Person-Shooter Warhammer 40,000: Space Marine 2 sowohl bei den Spieler*innen als auch der Presse gut an. Der Titel sieht gut aus, spielt sich wuchtig und liefert massenhaft Inhalte für Koop-Fans. Nach einem Update hagelt es jetzt aber negative Reviews auf Steam.

Laut einigen Spieler*innen wiederholt das Entwickler-Team die Fehler, die zuvor auch bei Helldivers 2 bemängelt wurden.

Was sorgt für Ärger? Am 17. Oktober hat Saber Interactive Version 4.0 von Space Marine 2 veröffentlicht. Das Update bringt neben neuen Inhalten auch eine ganze Reihe von Anpassungen. Die lassen beispielsweise weniger Zeit für perfekte Paraden mit einigen Waffen, reduzieren den Schaden, den die Melta Charge bei Bossen anrichtet und senkt den Rüstungswert der Spieler*innen auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

Insgesamt ist der Patch also darauf ausgelegt, das Spiel schwieriger zu machen und neue Herausforderungen für erfahrene Spieler*innen zu bieten.

3:10 Warhammer 40K Space Marine 2: Erstes großes Update bringt neuen Schwierigkeitsgrad und 2025-Roadmap

Das kommt allerdings schlecht an: Auf Steam sind die User-Reviews zum Spiel immer noch auf "Sehr positiv". Die kürzlichen Reviews sind allerdings "nur" noch "Größtenteils positiv". Alleine am 17. und 18. Oktober kamen mehr als 900 negative Bewertungen dazu. Als Grund wird dafür ganz klar das neue Update benannt.

Im Subreddit des Spiels machen die Spieler*innen ihrem Ärger Luft. Bei vielen herrscht Unverständnis für die Entscheidungen der Entwickler*innen vor. Kaum jemand hatte demnach das Gefühl, dass das Spiel vorher zu einfach gewesen wäre. Dieser Meinung ist wohl nur eine kleine Gruppe von Leuten, die den Titel seit dem Release eben auch extrem viel gespielt haben.

Alle anderen würden Space Marine 2 nicht superkompetitiv spielen wollen. Vielmehr ginge es ihnen darum, nach dem Feierabend Spaß mit Freund*innen zu haben. Dies würde durch die Änderungen erschwert. Zudem wird moniert, dass sich eine klare Meta etabliert, die nahezu unumgänglich ist. Das alles erinnert viele an die Situation bei Helldivers 2.

Was war bei Helldivers 2 passiert? Auch der Koop-Shooter von Arrowhead kam zuerst gut an und wurde dann immer schlechter bewertet. Auch hier hatten die Entwickler*innen mit Patches beliebte Waffen abgeschwächt und das Spiel insgesamt schwerer gemacht. Schon damals war der Vorwurf der, dass auf diese Weise für viele der Spaß am Spiel verloren ginge, da jeder Runde nur mit derselben Ausrüstung und unter höchsten Anstrengungen machbar sei.

Bisher gibt es noch keine Reaktion von Saber. Bei Helldivers 2 hat es mehrere Monate gedauert, bis die Situation sich wieder gebessert hat. Hoffentlich beruhigt sich die Lage bei Space Marine 2 schneller.

Was haltet ihr davon? Ist die Kritik übertrieben oder haben die Entwickler*innen die falsche Zielgruppe priorisiert?