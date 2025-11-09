Call of Duty: Black Ops 7 - Release, Plattformen und mehr: Alle bereits bekannten Infos zum diesjährigen CoD-Teil

Seit dem Microsoft-Showcase im Juni 2025 wissen wir, welches Call of Duty wir in diesem Jahr bekommen. Hier bekommt ihr alle Infos.

Tobias Veltin
09.11.2025 | 11:00 Uhr

David Mason ist der Hauptcharakter von Black Ops 7 und tauchte erstmals in Black Ops 2 auf. David Mason ist der Hauptcharakter von Black Ops 7 und tauchte erstmals in Black Ops 2 auf.

Inhaltsverzeichnis
Dass Call of Duty auch im Jahr 2025 einen Ableger bekommen würde, stand eigentlich fest. Lange war allerdings unklar, welches CoD genau in diesem Jahr erscheinen wird. Seit dem Microsoft Games Showcase im Juni ist dieses Geheimnis endlich gelüftet. Und hört auf den Namen Call of Duty: Black Ops 7.

Inhaltsverzeichnis:

Letztes Update am 09. November: Wir haben alle Operator hinzugefügt, die zum Launch im Spiel sind, und zeigen euch, wie ihr sie freischaltet.

CoD Black Ops 7: Alle 19 Maps zum Launch des Multiplayers
von Dennis Müller
CoD Black Ops 7: Alle 19 Maps zum Launch des Multiplayers
Call of Duty: Black Ops 7 - Alle Waffen des Shooters im Überblick
von Tobias Veltin
Call of Duty: Black Ops 7 - Alle Waffen des Shooters im Überblick
CoD: Black Ops 7 Open Beta - Datum, Uhrzeit und alle weiteren wichtigen Infos im Überblick
von Tobias Veltin
CoD: Black Ops 7 Open Beta - Datum, Uhrzeit und alle weiteren wichtigen Infos im Überblick

Release: Wann kommt Black Ops 7 raus?

  • Release: 14. November 2025

Wird es vorab eine Multiplayer-Beta geben? Ja, diese findet wie erwartet ein wenig später statt, als sonst.

  • Early Access: 02. Oktober (nur mit Vorbestellung einer digitalen Edition oder im Game Pass)
  • Open Beta: 05. Oktober

Kommt Black Ops 7 in den Game Pass? Ja, und zwar direkt zum Launch (Ultimate oder PC Game Pass vorausgesetzt). Das wurde im Zuge der Ankündigung bereits bestätigt

Das ist der neueste Trailer:

Video starten 2:40 Call of Duty: Black Ops 7: Der erste Trailer zum Multiplayer-Modus stimmt auf die Open Beta ein

Plattformen: Für welche Systeme erscheint Black Ops 7?

  • Bestätigte Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Zusammen mit dem Titel des Spiels gaben Activision und Microsoft auch die Plattformen für den neuen Shooter bekannt. Und die Aufzählung oben beweist, dass Black Ops 7 auch noch für die "Old Gen" – also PlayStation 4 und Xbox One – kommen wird.

Das wird dafür sorgen, dass der Titel eine größere Spielerbasis erreicht, das Festhalten an den alten Systemen wird speziell in der CoD-Community allerdings auch äußerst kritisch gesehen.

Wird es eine Switch 2-Version geben? Bislang ist eine Version für die neue Nintendo-Konsole nicht offiziell bestätigt. Microsoft und Nintendo hatten vor ein paar Jahren allerdings eine Vereinbarung geschlossen, die Call of Duty auch auf die Nintendo-Konsolen bringen sollte.

Diese war vorbehaltlich des Abschlusses der Übernahme von Activision durch Microsoft. Da die mittlerweile erfolgt ist, sollte einem Switch 2-Release von Black Ops 7 eigentlich nichts im Wege stehen. Möglicherweise gibt es eine Ankündigung zu einem späteren Zeitpunkt, zum Launch schauen Nintendo-Fans.

Jetzt fix! Microsoft und Nintendo schließen 10 Jahres-Deal für Call of Duty
von David Molke
Jetzt fix! Microsoft und Nintendo schließen 10 Jahres-Deal für Call of Duty

Auf den kommenden Seiten verraten wir euch mehr zur Story des Spiels, den ersten Multiplayer-Modi und möglichen Änderungen beim Battle Pass. Gerade letzteres könnte dieses Jahr zu einem Kritikpunkt werden, wenn Activision die Pläne umsetzt, bestimmte limitierte Modi hinter die Paywall zu packen.

Was haltet ihr bisher von CoD: Black Ops 7? Freut ihr euch auf die Rückkehr zum Zukunftssetting?

Genre: Shooter

Release: 17.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
