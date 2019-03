Bis zum Release von Sekiro: Shadows Die Twice ist es nun nicht mehr lange hin. Und wie es mittlerweile fast schon üblich ist, ist nun auch zu diesem Titel die Liste mit den PS4-Trophäen aufgetaucht.

Genauer gesagt stammt die Liste von Reddit-User DeftonesBandPSN, der Bilder zu den Trophies veröffentlichte. Ihr findet die komplette Liste unten. Insgesamt gibt es 34 Trophäen, aufgeteilt in

18 Bronze

11 Silber

4 Gold

1 Platin

Wichtig: Die Trophäen-Namen sind englisch, die deutschen Bezeichnungen liegen uns noch nicht vor.

Spoiler! Wie immer gilt auch hier: Die Namen bzw. Bezeichnungen der Trophäen können Hinweise auf den Spielverlauf bzw. spätere Ereignisse im Spiel verraten. Lesen also auf eigene Gefahr!

Alle PS4-Trophies zu Sekiro in der Übersicht

Trophäen-Kategorie Name So bekommt ihr die Trophäe Platin Sekiro Alle anderen Trophäen freischalten Gold Man Without Equal Alle Bosse besiegen Gold Ashina Traveler Zu allen Bereichen des Spiels reisen Gold Master of the Prosthetic Alle Prothesen-Werkzeuge bis ans Limit upgraden Gold Height of Technique Alle Skills erwerben Silber All Prosthetic Tools Alle Prothesen-Werkzeuge erwerben Silber All Ninjutsu Techniques Alle Ninjutsu-Techniken erwerben Silber Peak Physical Strength Vitalität und Haltung bis ans Limit upgraden Silber Ultimate Healing Gourd Die "Heilkürbisflasche" komplett upgraden Silber Immortal Severance Das "Immortal Severance"-Ende erreichen Silber Purification Das "Purification"-Ende erreichen Silber Dragon's Homecoming Das "Return"-Ende erreichen Silber Shura Das "Shura"-Ende erreichen Silber Sword Saint, Isshin Ashina "Sword Saint, Isshin Ashina" besiegen Silber Master of the Arts Die Mysterien jedes Kampfstils lernen Silber Lazuline Upgrade Lapis Lazuli benutzen, um ein Werkzeug komplett upzugraden Bronze Revered Blade Den "Kusabimaru" von Kuro bekommen Bronze Shinobi Prosthetic Die Shinobi-Prothese erwerben Bronze Memorial Mob Dem "Memorial Mob" begegnen Bronze Resurrection Das erste Mal mithilfe von "Resurrection" von den Toten zurückkehren Bronze Gyoubu Masataka Oniwa "Gyoubu Masataka Oniwa" besiegen Bronze The Phantom Lady Butterfly "Lady Butterfly" besiegen Bronze Genichiro Ashina "Genichiro Ashina" besiegen Bronze Guardian Ape Den "Guardian Ape" besiegen Bronze Guardian Ape Immortaliy Severed Das Mortal Blade benutzen, um die Unsterblichkeit des "Guardian Ape" aufzulösen Bronze Folding Screen Monkeys Die Folding Screen Monkeys fangen Bronze Great Shinobi - Owl "Great Shinobi - Owl" besiegen Bronze Father Surpassed "Great Shinobi - Owl" auf dem Hirata-Grundstück besiegen Bronze Corrupted Monk Den "Corrupted Monk" besiegen Bronze Gracious Gift of Tears Den "Divine Dragon" besiegen und die "Divine Dragon's Tears" bekommen Bronze Isshin Ashina "Isshin Ashina" besiegen Bronze Demon of Hatred Den "Demon of Hatred" besiegen Bronze Great Serpent Die "Great Serpent" besiegen Bronze Great Colored Carp Den "Great Colored Carp" besiegen

Was ist mit der Xbox? Sekiro: Shadows Die Twice kommt auch für die Xbox One. Die entsprechenden Achievements sind zwar noch nicht aufgetaucht, sie dürften den PS4-Trophies aber ähneln.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März 2019 für die PS4, Xbox One und den PC.