200m hoher FromSoftware-Boss: Dieser gigantische NPC war wohl mal als mit Abstand größter Boss in den Souls-Spielen des Entwicklers gedacht gewesen

Wie hätte der Wolf es wohl mit diesem gigantischen Boss aufgenommen?

Na, wie groß ist wohl der Dragon God aus Demon's Souls? "Ganz schön groß", werden wohl die meisten antworten können, die Originalspiel oder PS5-Remake gezockt haben. Dataminerin Zullie The Witch weiß es genauer: 103m. Zum Vergleich: Wolnir aus Dark Souls 3 misst dagegen gerade mal 44m, der Lavastrom-Dämon aus Dark Souls stinkt mit 30m noch mehr ab.

Tatsächlich hatte FromSoftware aber wohl mal ein 191m großes Wesen als Boss im Sinn, das lässt sich zumindest aus übriggebliebenen Informationen in den Spieldaten schließen. Letztendlich ist der gigantische Charakter aber nur ein NPC geworden, der sich lediglich in einer Cutscene bewegt. Habt ihr bereits eine Ahnung, um wen es geht?

Der größte "ungenutzte Boss" von FromSofware steckt in Sekiro

Genau, die gigantische Strohpuppe, die in einer Zwischensequenz durch Sekiros Welt stapft und über deren Körper wir schließlich einen neuen Bereich in der Spielwelt erreichen. Die Szene ist zwar cool, aber der Riese hat eben insgesamt nur eine sehr "kleine" Rolle. Dass ein größerer Auftritt wohl gestrichen wurde, erklärt Zullie im Video:

Das Spannende an der Strohpuppe ist, dass sie als NPC angelegt ist, im Gegensatz zu den (noch größeren, aber nur als Objekte in der Welt zugeordneten) toten Giganten aus Elden Ring. Und das, obwohl sie sich nur in einer Zwischensequenz bewegt.

Aber es wird noch interessanter: Zudem existieren KI-Skripte, die darauf hinweisen, dass sie uns eigentlich in einem Bosskampf begegnet wäre.

So hätte der Kampf vermutlich ausgesehen

Der Strohpuppenkampf wäre eventuell mit einem Twist dahergekommen, auf den Konzeptkunst zum Spiel hindeutet. Diese bildet kleinere Feind*innen ab, die auf dem Riesen stehen. Wir hätten es also wahrscheinlich mit diesen kleinen Quälgeistern aufgenommen, während die Puppe sich gleichzeitig bewegt hätte.

Wir können dabei nur mutmaßen, ob die kleineren Charaktere die riesige Puppe in irgendeiner Form gesteuert oder kontrolliert hätten. Das hätte für jede Menge spannende Möglichkeiten gesorgt, die wir aber leider nicht zu sehen bekommen.

Zullie erklärt, dass von den Animationen leider nichts übriggeblieben ist. Die Dataminerin mutmaßt außerdem, ob das ganze Konzept letztendlich doch etwas zu komplex gewesen wäre, um präzises Gameplay zu garantieren.

Aber was meint ihr: Wie hätte der Kampf aussehen können und findet ihr es schade, dass die Puppe letztendlich umfunktioniert wurde und sich nur in der Cuscene bewegt?