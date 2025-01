Sohn findet seltenes PS2-Bundle mit LEGO-Batman bei seinem Vater - ungeöffnet und originalverpackt

Das erste Lego Batman ist Teil des Bundles.

Falls eure Eltern irgendwo noch einige Kisten und altes Zeug herumstehen haben sollten, schaut euch das Gerümpel vielleicht mal etwas genauer an. Mit etwas Glück findet ihr dort womöglich eine alte Konsole, die dort seit vielen Jahren unberührt vor sich hin schlummert.

So oder so ähnlich scheint es sich jedenfalls bei diesem Fund verhalten zu haben: Das PS2-Bundle mit Spiel und Film soll noch ungeöffnet sein und könnte einiges wert sein.

Seltenes PS2-Bundle mit LEGO Batman-Spiel beim Vater entdeckt – wie viel ist das wohl wert?

Darum geht's: Reddit-User Zeldas Awakening schreibt in einem Beitrag, die PS2 beim Vater in dessen Haus gefunden zu haben. Die Originalverpackung ist noch mit dabei und es handelt sich außerdem um ein Bundle, bei dem auch noch LEGO Batman und ein Justice League-Film mit am Start sind.

Der Karton ist ein kleines bisschen ramponiert und das Ganze nicht eingeschweißt oder so, aber angeblich eben ungeöffnet und originalverpackt. Dementsprechend dürfte die Konsole im Inneren auch noch hervorragend erhalten sein und müsste sich theoretisch in einem makellosen Zustand befinden.

Wie viel ist das wohl wert? Die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Es gibt auf eBay zwar ein Listing dieses Bundles, für das umgerechnet um die 1000 Euro veranschlagt werden, aber das muss kein realistischer Preis sein. Sucht man nach verkauften Bundles, gibt es nur einen einzigen Treffer, der allerdings für unter 500 Dollar Besitzer*in gewechselt hat.

Die PlayStation an sich ist nichts Besonderes. Im Gegenteil: Es handelt sich dabei um eines der neueren Modelle, das offenbar Kompatibilitätsprobleme beim Abspielen von PS1-Titeln haben kann. Außerdem genießt es unter Moddern nicht den besten Ruf, weil bestimmte Homebrew-Herangehensweisen bei dieser PS2-Version nicht mehr funktionieren, die bei anderen noch klappen.

Solltet ihr einen PS2-Jailbreak im Sinn haben, bräuchtet ihr also eine ältere PS2-Fassung als ein SCPH-9000x-Modell. Bei den neuesten Versionen, die wohl ungefähr ab Herbst 2007 in Produktion gingen, wurde das BIOS gepatcht, sodass ein bestimmter Exploit nicht mehr ausgenutzt werden kann.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die PS2 eigentlich keine besonders seltene Konsole ist, weil einfach sehr viele davon hergestellt worden sind. Gleichwohl können für sehr gut erhaltene Exemplare durchaus noch mehrere Hundert Dollar oder Euro erzielt werden.

Selbstverständlich wirft das Ganze auch einige Fragen auf. Wir wissen zum Beispiel nicht sicher, ob die Geschichte stimmt. Außerdem wundern sich viele Menschen in den Kommentaren auch zurecht darüber, wieso irgendwer so eine Konsole einfach ungeöffnet bei sich zu Hause herumliegen hat – und das dann auch noch so viele Jahre.

Was war der überraschendste Fund, den ihr in dieser Richtung jemals gemacht habt und wie viel war das Ganze dann wert?