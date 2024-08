Das sind die seltensten PS3-Modelle und Sammler-Editionen

So sah die erste Standard-PS3 in der sogenannten "Fat"-Version aus.

Normale PlayStation-, Xbox- oder Nintendo-Konsolen besitzen ist zwar schon ziemlich cool (ich denke, da sind wir uns hier einig), aber es geht natürlich auch noch extravaganter. Wer es richtig exklusiv will, setzt auf bestimmte, besonders seltene Sammler-Versionen und Special Editions, die mit den unterschiedlichsten Extras daherkommen.



Die Internetseite ConsoleVariations hat sich genau diesem Sammeltrieb verschrieben und listet die seltensten Versionen auf. Hier soll es ausschließlich um die raren PS3-Modelle gehen.

Das sind die seltensten PS3-Konsolen laut der Sammlerseite ConsoleVariations

All diejenigen, denen die normale PS3 oder PS3 Slim zu schnöde und langweilig sind, sehen sich wahrscheinlich nach den etwas ausgefalleneren Modellen um. Wer direkt nach den Sternen greifen möchte, kann sich hier die Versionen ansehen, die wohl am allerseltensten sind.

MGS4 PS3: Von dieser PS3 im Metal Gear Solid 4-Look gibt es nur ein einziges Exemplar. Es sieht aber nicht nur besonders cool aus, weil das riesige Gesicht die Seite der Konsole ziert, sondern kommt auch noch mit einem ganz besonderen, einzigartigen Controller daher. Außerdem wurde die Konsole von Hideo Kojima handsigniert und eigens für eine Charity-Verlosung designt.

So sieht die wahrscheinlich seltenste PS3-Konsole überhaupt aus:

Es gibt noch eine MGS4-PS3, die ist aber deutlich weniger selten. Hier fehlen auch die ganz abgefahrenen Design-Elemente, dafür hat die Konsole aber einen richtig coolen Matt-Lack-Look. So sieht diese Variante aus:

GT Awards 2007-PS3: Die laut ConsoleVariations zweitseltenste PS3-Konsole ist die, die bei den GT Awards 2007 zu gewinnen war. Es gibt sie in sechs verschiedenen Varianten, und zwar je eine für die entsprechende Kategorie, Best Japanese Import, Best Domestic Automobile, Best European Car, Best Truck-SUV, Best Hot Rod und Best in Show. Sie sind alle einzigartig und existieren jeweils nur einmal.

Auf Platz drei stehen die PS3-Prototypen. Von denen soll es insgesamt bis zu 50 Stück geben und sie erstrahlen in einem komplett weißen, schwarzen oder silbrigen Look. So sieht die Konsole aus und daneben könnt ihr direkt auch noch den legendären Boomerang- oder Bananen-Controller sehen, der ebenfalls nur ein Prototyp war und gleichermaßen selten ist beziehungsweise auf Platz vier gerankt wird:

Auch äußerst selten: Die Tekken 6-PS3 im Michima-Look. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Unikat, das von Bandai zum Release von Tekken 6 verlost wurde. Allerdings ist das Display beim Transport wohl so schlecht verpackt gewesen, dass es komplett zerstört angekommen ist. Eine der seltensten PS3-Konsolen wurde also schon größtenteils zu Nichte gemacht.

Hier könnt ihr sie euch im Original-Zustand ansehen:

Ebenfalls einen Rarity Score von 100 bei ConsoleVariations erzielen noch vier weitere PS3-Konsolen. Da wäre noch ein sehr spezieller Prototyp, der ganz anders als die eigentliche PS3 aussieht, die Allstar-Konsolen, die 2007 bei der NBA in Phoenix verschenkt wurden, eine Bayonetta-PS3 und ein Modell im James Bond 007: Ein Quantum Trost-Design.

Wer nicht in Nostalgie schwelgen will, sondern lieber in die Zukunft blickt, muss sich noch ein bisschen gedulden. Es gibt zwar jede Menge Gerüchte, vermeintliche Leaks und Spekulationen rund um eine richtige PS5 oder ähnliches, aber bisher eben auch noch nicht mehr. Handfeste Infos zur nächsten PlayStation-Konsole bleiben aus. Aber immerhin hat die PS5 eine Hardware-Iteration erhalten, die das Gerät ein bisschen kleiner und besser macht.

Wie denkt ihr über die seltensten PS3-Konsolen? Welche davon findet ihr am hübschesten, welche hättet ihr gern und was würdet ihr dafür maximal zahlen?