Spieler kauft "seltsame" Game Boys bei Garagen-Sale - dann stellt sich heraus, dass die Geräte seltene Dev-Kits und wohl richtig viel Geld wert sind

Seltsame Game Boys aus dem Garagen-Sale: Es sind wohl Dev-Kits (Bild: reddit.com/user/Capybara_barrage/).

Wir berichten immer wieder von kuriosen Funden und beispielsweise Game Boys, die nur die Hälfte von dem gekostet haben, was sie eigentlich wert sind. Hier geht es aber um einen Fall, der in einer ganz anderen Liga spielt. Womöglich hat dieser Reddit-User bei einem Garagen-Sale ein paar Schnäppchen geschossen, die ihm eine lebensverändernde Summe an Geld einbringen könnten. Der Fund scheint eine wahre Goldgrube zu sein.

Spieler kauft "seltsamen Game Boy" und wendet sich an Community – die flippt völlig aus

Darum geht's: Der Käufer selbst war offenbar völlig ahnungslos, was er da entdeckt haben könnte und wunderte sich nur darüber, was mit diesem kuriosen Game Boy Color los ist. Da ragen Kabel aus der Hinterseite heraus und es gibt keine Möglichkeit, Batterien einzusetzen. Ursprünglich hatte er gehofft, die Kabel entfernen zu können.

Die allererste Reaktion in den Kommentaren fleht ihn dann aber dann geradezu an, auf keinen Fall die Kabel zu entfernen. Es handele sich bei dem guten Stück um ein Game Boy-Development Kit, das gut und gerne ordentlich Geld wert sein könnte.

Aber es kommt noch dicker: Es war nicht nur einer. Nach und nach stellt sich heraus, dass der Käufer einen ganzen Karton voller Raritäten abgestaubt hat. Darin befinden sich mehrere Game Boy Color-DevKits und auch noch jede Menge GBA-Variationen, die wohl ebenfalls DevKits sein könnten. Auch die zugehörige Emulator-Konsole hat er wohl bekommen.

Hier könnt ihr euch noch mehr Bilder in der Galerie ansehen:

Das könnte ein Vermögen wert sein: Einige Personen in den Kommentaren erweisen sich als äußerst hilfreich, während der Käufer in seinen Privatnachrichten wohl direkt einige Anfragen von Leuten bekommen hat, die ihn übers Ohr hauen und über den Tisch ziehen wollen.

"Hey, du solltest dich mit Hidden-Palace oder Hard4Games in Verbindung setzen. Mach Backups von allem. Diese Amigas sind wahrscheinlich auch randvoll mit Quellcode und frühen Builds. Fertige so schnell wie möglich Images von den Festplatten an. Sobald das alles gesichert ist, kannst du wahrscheinlich mit den Hardware-Verkäufen deine Gebühren bezahlen, um die Uni fertig zu machen. [...] Was du gekauft hast, ist wahrscheinlich eine lebensverändernde Menge an sehr seltener Hardware mit einzigartiger Software. Traue niemandem außer den großen Preservation-Gruppen. Leih dir einen Game Boy Advance und finde heraus, was du da hast. Zeig das niemandem im echten Leben."

Wie ist er da rangekommen? Offenbar ist eine Person gestorben, die bei einer Film-Firma gearbeitet und auch Musik für Videospiele gemacht hat. Seine Hinterbliebenen haben die Dinge dann bei einem klassischen Garagen-Sale für einen Apfel und ein Ei verkauft. Das Ganze wurde wohl nur mit einem Schild an einem Strommast beworben. Aus Respekt vor dem Verstorbenen will der Käufer den Namen geheim halten.

Das sind die Pläne: Wenn alles glattläuft, kann sich der Reddit-User wahrscheinlich wirklich freuen. Die Schätzungen über den Wert seines Fundes schwanken zwischen 20.000 US-Dollar und einer sechsstelligen Summe. Aktuell denkt der Käufer darüber nach, von dem Geld zurück ans College zu gehen, das er wegen finanzieller Probleme hinschmeißen musste.

Was sagt ihr zu dem Fund? Was denkt ihr, wie viel das wert sein könnte und was würdet ihr damit machen?