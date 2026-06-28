Diese Serie mit 92er Userscore auf Rotten Tomatoes hat mir die Wartezeit auf GTA 6 versüßt - es gibt sogar eine Gangsterin namens Lucia!

Samara ist kürzlich eher zufällig über eine spannende Gangster-Serie mit sechs Staffeln gestolpert. Und die passt – dank ein paar Parallelen – richtig gut zur GTA 6-Vorfreude.

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Samara Summer
28.06.2026 | 11:30 Uhr

Das ist die Lucia aus der Serie. (Bildrechte: FX Networks) Das ist die Lucia aus der Serie. (Bildrechte: FX Networks)

Serie: Snowfall, Staffeln: 6 (2017-2023), Streaming-Anbieter: Amazon Prime, Disney+, Rotten Tomatoes Publikums-Score: 92, IMDb-Wertung: 85

Vor Kurzem bin ich auf Amazon Prime bei der Suche nach einer neuen Serie über Snowfall gestolpert. Die Gangster-Story hat mich mit ihrem Setting sofort neugierig gemacht: Sie spielt in Los Angeles, dessen Straßen Anfang der 80er-Jahre geradezu mit “Rock”, beziehungsweise Crack, geflutet wurden.

Die Geschichte dreht sich um rivalisierende Gangs und Leader zwischen Machtkampf und Zweck-Allianzen. Einerseits kamen mir dabei natürlich Serien wie Breaking Bad oder Narcos in den Sinn. Aber auch um die Wartezeit auf GTA 6 zu überbrücken, fand ich Snowfall perfekt. Nicht nur, weil auch hier eine toughe Gangsterin namens Lucia mitmischt.

Samara Summer
Samara Summer

Samara schaut am liebsten düstere Serien. Krimis, Thriller, Mobstorys, Horror und Historisches flimmern bei ihr regelmäßig über den Bildschirm.  

Triggerwarnungen: In Snowfall erwartet euch viel brutale Gewalt, unter anderem spielt der gewaltsame Tod eines Kleinkindes eine Rolle. Daneben kommt auch Folter vor und es gibt Berichte über, beziehungsweise Androhung von, sexueller Gewalt.

Stylisches Gangster-Drama aus mehreren Perspektiven

Wichtigster Protagonist ist der hochintelligente Franklin (lustigerweise noch ein Name, den wir aus GTA kennen), der aus der unteren Mittelschicht stammt. Er fasst den Plan, mehr aus seinem Leben zu machen als seine Mutter, die kaum die Hypothek für ihr Haus stemmen kann. 

Video starten 1:35 Snowfall: Trailer zur Gangster-Serie über die "Crack-Epidemie" im L.A. der 80er-Jahre

Mit nur 19 Jahren beginnt Franklin daher, sich ein eigenes Drogenimperium aufzubauen. Zunächst mithilfe seiner Tante Louie und seines Onkels Jerome, die ihm unter anderem mit den richtigen Kontakten zur Seite stehen.

Gleichzeitig kämpft Kartell-Erbin Lucia Villanueva um ihren Platz im Familiengeschäft und versucht, sich gegenüber den Männern zu behaupten, allen voran gegenüber ihrem Cousin und Konkurrenten Pedro. 

Wie die Protagonistin aus GTA 6 hat sie dabei einen Partner in Crime an ihrer Seite, mit dem sie sich auf eine Romanze einlässt: den Ex-Wrestler Gustavo “El Oso” Zapato. Ursprünglich wurde der von Pedro als Handlanger angeheuert, aber weil auch Gustavo sich nach einer besseren Position und mehr Anerkennung sehnt, schmieden die beiden eigene Pläne hinter dem Rücken der Familie. Und Lucia hadert schon bald mit der Entscheidung, wie weit sie für ihren Ehrgeiz gehen will. 

Falls ihr euch gerade für diese Story-Line interessiert, haben wir hier weitere relevante Infos. Diese enthalten Spoiler, wir halten uns jedoch vage wie möglich.

Spoiler anzeigen

Lucia spielt nur in den ersten zwei Staffeln von Snowfall eine Rolle, was ich persönlich sehr schade finde. Immerhin ist El Oso aber weiter mit von der Partie. Zudem tritt später ein anderes Gangster-Pärchen stärker in den Fokus, das von einem Charakter sogar mit Bonnie & Clyde verglichen wird.

Sowohl Lucia und Gustavo als auch Franklin machen Geschäfte mit einer weiteren Hauptfigur: einem Mann, der sich Reed Thompson nennt und als Kontaktmann für Drogenlieferungen aus Nicaragua fungiert. 

/Bild: Teddy Snowfall Season 3 Trailer (HD) Snowfall | Season 1: Official Trailer | FX

Tatsächlich handelt es sich aber um einen Undercover-CIA-Officer, der sich einredet, sich nur auf kriminelle Deals einzulassen, um eine gerechte Sache zu finanzieren. 

Wie auch die anderen Hauptfiguren verliert er bei dieser Mission immer mehr den Bezug zur Realität und verstrickt sich in ein Netz der Gewalt. In Snowfall gibt es keine Held*innen, auch wenn alle Charaktere davon überzeugt sind, im Recht zu sein.

"Reed" Lucia und Gustavo Franklin

Reed Thompson, der eigentlich Teddy heißt und sehr sicher ist, dass er der Gute in der Sache ist (Bildrechte: FX Networks, Bildquelle: YouTube).

Lucia und Gustavo Partners in Crime und in love: Lucia und Ex-Wrestler Gustavo (Bildrechte: FX Networks, Bildquelle: YouTube).

Franklin Kluger Kopf, der immer weiter in die Gewaltspirale abdriftet: Franklin (Bildrechte: FX Networks, Bildquelle: YouTube).

Franklin beispielsweise zeigt regelmäßig die Chancenungleichheit auf, mit der er aufgewachsen ist – und hat damit natürlich einen guten und berechtigten Punkt. Gleichzeitig sorgt er aber mit seinem extrem süchtig machenden Crack jedoch für noch mehr Elend in einem Viertel, das ohnehin schon unter der Benachteiligung leidet.

Gute Unterhaltung mit GTA-Vibes und kleinen Schwächen

Mal ganz abgesehen von den Namensüberschneidungen passt die Art von ambivalenten bis fiesen Gangster-Charakteren natürlich sehr gut zu GTA, genau wie das Setting. Bislang gibt es zwar nur GTAs, deren Städte entweder an L.A. angelehnt sind oder die in den 80s spielen, und nicht beides zusammen – Look and Feel passt für mich aber perfekt:

Palmengesäumte Straßen, stylisches Retro-Color Grading und die exzentrische 80s-Mode. Dazu dann noch der Mix aus Drama, Action und witzigen Sprüchen.

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Meiner Meinung nach hätte sich die Serie nur an einigen Stellen mehr fokussieren sollen. Ab und an werden neue Handlungsfäden und Charaktere eingeführt und sehr schnell wieder fallengelassen. 

Die Hauptfiguren wirken dann manchmal zudem so mächtig, dass kaum eine ernstzunehmende Bedrohung entsteht. Das wendet sich im späteren Verlauf aber doch noch und insgesamt haben mich Serie und Charakterentwicklung bis zum Ende sehr gut unterhalten.

Kennt ihr Snowfall schon oder könnte das vielleicht etwas für euch sein?

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