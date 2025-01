Jetzt 3,49 Euro im eShop: Dieses Open World-Actionspiel ist ein echtes "Mini-GTA" für Nintendo Switch und gerade super-günstig zu haben

Jetzt im Angebot - Shakedown Hawaii für die Nintendo Switch.

Falls ihr sehnsüchtig auf GTA 6 wartet und in der Zwischenzeit auf der Retro-Welle surfen wollt, dann haben wir eine Empfehlung für euch: Das kurzweilige Action-Spiel Shakedown Hawaii hat sich von den allerersten GTA-Ablegern inspirieren lassen und kostet aktuell weniger als vier Euro im Nintendo eShop.

Spiel: Shakedown Hawaii

Preis im Angebot: 3,49 Euro

3,49 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (das macht einen Rabatt von 82 Prozent)

19,99 Euro (das macht einen Rabatt von 82 Prozent) Angebot gültig bis zum: 24. Januar 2025

Weitere GTA-Alternativen findet ihr übrigens in folgender GamePro-Liste:

Das erwartet euch in Shakedown Hawaii

Shakedown: Hawaii - Gameplay-Trailer zeigt pixelige Zerstörungswut auf Nintendo Switch

Genre: Action

Action Durchschnittlicher Score auf Metacritic: 75

So spielt es sich: Auch wenn es heute kaum mehr vorstellbar ist: Es gab eine Zeit, in der Rockstars Open World-Blockbusterreihe GTA noch die Vogelperspektive verwendete. Falls ihr euch also noch an GTA 1 aus dem Jahr 1997 oder den Nachfolger GTA 2 (1999) erinnern könnt, dann könnte Shakedown Hawaii genau das Richtige für euch sein.

Hierbei handelt es sich um den inoffiziellen Nachfolger des 8-bit-Actionspiels Retro City Rampage. Wie der Vorgänger lässt uns Shakedown Hawaii aus der Vogelperspektive heraus eine Open World-Stadt unsicher machen. Ganz im Stile von GTA rasen wir in Autos umher, legen uns mit der Polizei an und mehr.

Mehr Infos zu Shakedown Hawaii findet ihr in unserem GamePro-Test:

Pro/Contra: Shakedown Hawaii bietet die schnelle Action für Zwischendurch und richtet sich insbesondere an Fans der frühen Grand Theft Auto-Spiele. Euch erwarten kreative Missionen, zahlreiche Waffen und Upgrade-Möglichkeiten, untermalt von einem stimmigen Retro-Soundtrack, der euch direkt in alte PS1-Zeiten zurückversetzt.

Schade nur, dass die Spielwelt im Endeffekt zu wenig Abwechslung bietet. Zudem hat der Titel mit Balancing-Problemen zu kämpfen: Gegner und Polizei-Einheiten lassen sich viel zu leicht ausschalten und fordern euch daher kaum.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Kennt ihr weitere coole GTA-Alternativen? Verratet uns eure Vorschläge gerne unten in den Kommentaren!