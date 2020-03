Spiele wie GTA: 15 Alternativen für PS4, Xbox One & Switch

Ihr habt erstmal genug von Grand Theft Auto, wollt euch jedoch noch in viele weitere Open Worlds stürzen? Dann habt ihr Glück, denn über die Jahre entdeckten viele Entwickler offene Spielwelten für sich, was hochklassige Alternativen nach sich zog. Von diesen wollen wir euch nachfolgend 15 ganz besonders ans Herz legen.

Canis Canem Edit

Plattformen: PS4, Xbox One, PC (auch: PS2, PS3, Wii, Xbox 360)

PS4, Xbox One, PC (auch: PS2, PS3, Wii, Xbox 360) Entwickler: Rockstar Games

Rockstar Games Release: 2006

Darum geht's: In der Rolle des rebellischen Schülers Jimmy Hopkins erkunden wir die Bullworth Academy. Da dort so ziemlich jeder ein Bully, also ein Fiesling ist, geht es entsprechend für Jimmy darum, sich zu behaupten - Canis Canem Edit (Deutsch: Hund frisst Hund).

Werde besser: Anders als in GTA steht euch hier keine ganze Stadt, dafür jedoch ein weitläufiger Campus offen. Diesen solltet ihr tunlichst erkunden, um Jimmys Fähigkeiten zu verbessern, denn dies sichert euch (spielerische) Vorteile gegen die Bullys.

Infamous-Reihe

Plattformen: PS4 (auch: PS3)

PS4 (auch: PS3) Entwickler: Sucker Punch

Sucker Punch Release: 2014 (Second Son)

Darum geht's: Egal in welchem Teil der Action-Adventure-Reihe, ihr übernehmt stets die Kontrolle über einen Conduit, einen Menschen mit Superkräften, der sich stets gegen mehrere ihm feindlich gesonnene Gruppierungen behaupten muss.

Superheld oder Superschurke? Primär unterscheidet sich inFAMOUS natürlich durch seine übermenschlichen Helden von vielen anderen Open World-Spielen. Diese könnt ihr nicht nur verbessern, sondern durch teils zentrale Story-Entscheidungen sogar weiterentwickeln.

Just Cause-Reihe

Plattformen: PS4, Xbox One, PC (auch: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360)

PS4, Xbox One, PC (auch: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360) Entwickler: Avalanche Studios

Avalanche Studios Release: 2018 (Just Cause 4)

Darum geht's: Rico Rodriguez wird gerufen, um Diktaturen auf malerischen Inseln zu Fall zu bringen. Sein Mittel der Wahl, mit dem er seiner Profession und großen Leidenschaft frönt: Chaos, und davon wirklich jede Menge!

Chaos Agent: Gut, die Story in Just Cause ist nicht der Rede wert, dafür lässt jedoch die krachende Action jedes GTA vor Neid erblassen. Dank eures riesigen Waffenarsenals, eures Greifhakens und Fallschirms/Jumpsuits ist gegen euch garantiert kein Kraut gewachsen.

Lego City Undercover

Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

PS4, Xbox One, Switch Entwickler: TT Fusion

TT Fusion Release: 2013

Darum geht's: Euer Job ist es, in LEGO City für Recht und Ordnung zu sorgen, denn ihr seid der fähigste Polizist der Stadt. Ihr folgt dem Verbrechen dabei auf Schritt und Tritt, denn als Undercover-Cop seid ihr stets an vorderster Front direkt mittendrin.

Macht die Stadt (un)sicher: Dass GTA-Alternativen nicht immer erwachsen sein müssen, beweist dieser Titel wunderbar. Wie in LEGO-Games üblich, gilt es allerhand zu entdecken. Dank der knuffigen Optik ist der Titel gerade für jüngere Gamer empfehlenswert.

Mafia-Reihe

Plattformen: PS4, Xbox One, PC (auch: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360)

PS4, Xbox One, PC (auch: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360) Entwickler: Hangar 13

Hangar 13 Release: 2016 (Mafia 3)

Darum geht's: Im Stile weltberühmter Mafia-Epen wie Der Pate schicken euch die drei Teile der Mafia-Serie auf eine Zeitreise ins 20. Jahrhundert. Als Mitglied einer Mafia-Familie ist es natürlich euer Ziel, euren Einfluss stetig auszubauen.

Ein unwiderstehliches Angebot: Selten waren Zeitreisen so spaßig wie im Falle der Mafia-Reihe. Diese punktet nicht nur mit spannenden Geschichten, sondern vor allem mit ihrer detaillierten Darstellung alter Tage und versprüht so ein ganz eigenes Flair.

Mercenaries-Reihe

Plattformen: PC (auch: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360)

PC (auch: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360) Entwickler: Pandemic Studios

Pandemic Studios Release: 2008 (Teil 2)

Darum geht's: Ihr schlüpft in die Rolle eines bis an die Zähne bewaffneten Söldners, dessen Aufgabe es ist, ein boshaftes Regime zu stürzen. Euch zur Seite steht dabei, neben allerlei Feuerkraft versteht sich, euer Team, das euch tatkräftig unterstützt.

Welt in Flammen: Ähnlich wie in Just Cause wird euch ebenfalls in Mercinaries eine riesige exotische, offene Spielwelt geboten. Mit euren Söldner-Kollegen pulverisiert ihr mit eurem massiven Waffenarsenal und unbändiger Zerstörungswut alles in eurem Sichtfeld.

Red Dead Redemption-Reihe

Plattformen: PS4, Xbox One, PC (auch: PS3, Xbox 360)

PS4, Xbox One, PC (auch: PS3, Xbox 360) Entwickler: Rockstar Games

Rockstar Games Release: 2018 (RDR 2)

Darum geht's: In Nordamerika um die Jahrhundertwende befindet ihr euch mal als berüchtigter Dieb auf der Flucht (Teil 2) oder sinnt Jahre später als einstiger Outlaw (Teil 1) auf Rache an einem ganz bestimmten Mann, mit dem ihr noch eine Rechnung offen habt.

Wild Wild West: Auf dem Rücken eures Pferdes steht euch eine wahrlich gigantische, lebendige Welt offen, die ihr nach Herzenslust erkunden könnt. Red Dead Redemption besticht mit seiner im Genre einzigartigen Atmosphäre und einer packend inszenierten Geschichte.

