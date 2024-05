One Piece: Shonen Jump hat womöglich Informationen zu Elbaf gespoilert und es ist nicht das erste Mal

Ruffy und seine Crew in nordischer Kleidung, die an die Rüstungen der Riesen in Elbaf erinnert. (Bild: © Eiichiro Oda)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur aktuellen Egghead-Arc von One Piece. Zusätzlich werden Spekulationen zu zukünftigen Ereignissen, Arcs und Charakteren aufgegriffen.

One Piece befindet sich derzeit immer noch im Egghead-Arc, sowohl im Anime als auch im Manga. Mit Dr. Vegapunks Nachricht über das bevorstehende Versinken der Welt im Ozean erreicht die Geschichte einen neuen Höhepunkt. Zudem enthüllte der Wissenschaftler mehr Informationen zu Joy Boys Identität.

Falls euch interessiert, was passiert ist und was Vegapunk über Joy Boy herausgefunden hat, könnt ihr mehr dazu hier nachlesen:

Da die Egghead-Arc wahrscheinlich nicht die letzte Arc von One Pieces finaler Saga ist, stellt sich natürlich die Frage: Wohin wird es die Strohhut-Piraten verschlagen, falls sie von der Insel flüchten können? Shonen Jump hat womöglich genau das bereits in ihrem Figuren-Line-Up für dieses Jahr gespoilert.

Veröffentlichung von Elbaf-Figuren im November

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @sandman_AP veröffentlicht am 7. Mai 2024 einen Beitrag samt Screenshot zum geplanten Merchandise-Verkauf von One Piece im Jahr 2024. Darauf wird hervorgehoben, dass es im November 2024 eine Figuren-Kollektion mit Elbaf-Charakteren geben wird.

Welche Figuren aus der Serie es genau sind, ist noch nicht bekannt. Allerdings wird schon deutlich, dass die Insel Elbaf – die Heimat der Riesen – noch mehr an Relevanz gewinnen wird.

Das Spannende an der Sache: Im Vergleich zum Anime sind die Handlungen der Egghead-Arc im Manga schon weiter voraus. Die beiden Riesen Woogey und Boogey, die viele noch von der Little Garden-Arc kennen dürften, treten in der aktuellen Arc erneut auf und unterstützen Ruffy im Kampf gegen einen der Fünf Weisen.

Die Riesen Woogey (links) und Boogey (rechts) als Coverbild vom Mangakapitel zur Little Garden-Arc in One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda)

Da Elbaf die Heimatinsel der beiden Riesen ist, kann es durchaus sein, dass die Figuren-Kollektion von Shonen Jump sich genau auf die beiden bezieht. Shonen Jump könnte also mit der Veröffentlichung der Figuren andeuten, dass der Anime im November die jetzigen Handlungsstränge des Mangas erreicht.

Dennoch: Sollte es sich bei den Figuren um neue Charaktere handeln, die im Zusammenhang mit Elbaf stehen oder von der Insel stammen, wäre Shonen Jump hier ein heftiger Ausrutscher passiert. Tritt dieser Fall ein, ist zu erwarten, dass die Strohhüte nach ihrer Flucht von der Egghead-Insel entweder zur Elbaf-Insel reisen oder neue Charaktere davon treffen werden.

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @TheWillOfMarco hatte diese Theorie zu Elbaf bereits aufgrund der offiziellen Übersetzung von Eiichiro Odas Statement während dem Jump Festa 2024 aufgegriffen. Oda erwähnte die Insel nicht beim Namen, aber sprach davon, was nach der Flucht der Strohhüte von Egghead Island als nächstes passieren könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist nicht der erste Ausrutscher von Shonen Jump

Das wäre auch nicht das erste Mal, dass Shonen Jump ungewollt einen Spoiler raushaut . X-Nutzer*in @sandman_AP postete einen Beitrag zur Erinnerung an den über 10 Jahre alten Ausrutscher mit Buggy dem Clown:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Verlag verriet damals auf der offiziellen One Piece-Seite Buggy den Clown als einen der Warlords noch bevor das eigentliche Mangakapitel mit der Bestätigung veröffentlicht wurde.

Ob Shonen Jump nun wirklich Elbaf als neues Ziel der Strohhüte gespoilert hat oder ob es sich hierbei nur um Woogey- und Boogey-Figuren handelt, ist noch nicht klar. Nichtsdestotrotz gilt bereits als sicher, dass die Insel Elbaf künftig eine deutlich wichtigere Rolle in der Geschichte von One Piece spielen wird.

Was wird eurer Meinung nach als nächstes in One Piece passieren?