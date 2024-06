V Rising: Silbererz farmen und Dunkelsilberbarren erhalten

Wir helfen euch, Dunkelsilberbarren zu erhalten und an eine höhere Ausrüstungsstufe zu gelangen.

Soll euer Vampir in V Rising durch eine höhere Ausrüstungsstufe noch mächtiger werden, führt kein Weg am Silbererz vorbei. Wir zeigen euch, wo ihr Silbererz farmen könnt und wie ihr daraus Dunkelsilberbarren erstellt.

Was ihr zur Vorbereitung benötigt

Ihr müsst den V-Blut-Täger Cyril, den verfluchten Schmied besiegt haben. Cyril ist ein starker Gegner auf Stufe 65 und befindet sich im ‘Verfluchten Dorf’, welches im Gebiet ‘Verfluchter Wald’ im Nordosten der Karte liegt.

Nachdem ihr ihn besiegt habt, könnt ihr in eurem Schloss den fortgeschrittenen Schmelzofen herstellen und mit ihm auch Dunkelsilberbarren produzieren.

Cyril lauert im verfluchten Dorf.

Benötigte Materialien zur Herstellung der Dunkelsilberbarren: Ihr benötigt Silbererz und Spektralstaub. Pro Dunkelsilberbarren müsst ihr 20x Silbererz und 4x Spektralstaub in den fortgeschrittenen Schmelzofen werfen. Stellt ihr den Schmelzofen in einen abgeschlossenen Raum mit Schmiede-Bodenbelag, reduziert sich der Bedarf auf 15x Silbererz und 3x Spektralstaub.

Woher ihr Silbererz bekommt

Die beste Quelle für Silbererzadern findet ihr in den Silberlicht-Hügeln im Westen der Karte. Ganz im Norden der Silberlicht-Hügel liegt die heilige Silbermine, die randvoll mit Silbererzadern ist. Die Mine patrouilliert Sir Magnus, der Aufseher (Stufe 66), ein ebenfalls starker Gegner, den ihr aber ignorieren könnt. Für den erfolgreichen Abbau benötigt ihr mindestens die gnadenlose Eisenkeule, denn ansonsten ist eure Angriffsstufe zu niedrig.

Falls euch die Mine noch zu heftig ist, könnt ihr auch rund um das Silberlicht-Hügel-Portal, das etwas östlich der heiligen Mine liegt, mit etwas Glück Silbererzadern finden.

Die heilige Silbermine in den Silberlicht-Hügeln ist die beste Quelle für Silbererz.

Unbedingt beachten! Um richtig effektiv Silbererz zu farmen, solltet ihr euch einen Silber-Widerstandstrank zulegen. Ihr habt die Möglichkeit, die Tränke entweder eigenhändig am Alchemietisch herzustellen oder sie bei der städtischen Kräuter- und Tränkehändlerin in Brighthaven im Westen der Silberlicht-Hügel zu erwerben.

Damit könnt ihr mehr Silber mit euch herumtragen, ohne Schaden zu nehmen. Alternativ könnt ihr in Bärenform reisen, was euren Silberwiderstand ebenfalls um 25 Punkte erhöht.

Spektralstaub farmen oder craften

Um das Rezept für Spektralstaub freizuschalten, müsst ihr den V-Blut-Träger Foulrot, den Seelennehmer (Stufe 62), besiegen. Ihr findet ihn ebenfalls im Verfluchten Wald, diesmal jedoch im uralten Dorf im Westen.

Foulrot befindet sich im uratlen Dorf und schart eine Armee aus Geistern um sich.

Nachdem ihr Foulrot besiegt habt, könnt ihr im fortgeschrittenen Mahlwerk Spektralstaub herstellen.

Benötigte Materialien: 32x Geistkristall - oder nur 24x Geistkristall, wenn sich das Mahlwerk in einem abgeschlossenen Raum mit Werkstatt-Bodenbelag befindet - sowie 1x Geißelstein.

Fundort der Ressourcen: Beide Materialien findet ihr im verfluchten Wald: Geistkristall könnt ihr durch Abbau der Geistkristalladern gewinnen, während die geisterhaften Gegner die Geißelsteine droppen. Zum Abbau der Geistkristalladern wird nur die normale Eisenkeule benötigt. Wenn ihr den Spektralstaub direkt farmen möchtet, müsst ihr Todesfeen und Hexen im verfluchten Wald jagen.

Mit den richtigen Materialien und etwas Geschick könnt ihr in V Rising euer Arsenal um Dunkelsilberbarren erweitern, die euch in euren Abenteuern als Vampir von unschätzbarem Wert sein werden. Von der Jagd nach Silbererz bis zur Herstellung von Spektralstaub, hoffen wir, dass unsere Tipps euch dabei geholfen haben, eure Ausrüstung zu verbessern und euren Platz in Vardoran zu festigen.

Habt ihr bereits Dunkelsilber- oder sogar noch bessere Ausrüstung? Verratet uns gerne eure beste Kluft in den Kommentaren.