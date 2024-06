V Rising: Alle legendären Waffen mitsamt Stats und wie ihr sie herstellt

Wir verraten euch, wie ihr alle 12 legendären Waffen in V Rising herstellen könnt.

Das Herstellen der legendären Waffen in V Rising braucht Zeit und jede Menge Ressourcen. Ihr braucht dafür einen Splitter der jeweiligen legendären Waffe, Blutwaffen und Onyxtränen. Da die Splitter zufällig droppen, kann es euch auch passieren, dass ihr von einer legendären Waffe gleich mehrere habt. Wir zeigen euch, wie ihr am besten an alle 12 Waffen kommt.

Alle 12 legendären Waffen im Überblick

Das benötigt ihr zur Herstellung der Legendären Waffen

Onyxtränen freischalten und herstellen

Zunächst müsst ihr das Rezept für Onyxtränen freischalten. Ihr bekommt es, nachdem ihr Fürst Styx, den Champion der Nacht, besiegt habt. Fürst Styx findet ihr zwischen den Dunley-Farmlanden und Düsterfäule Süd. Anschließend könnt ihr die Onyxtränen am Amboss in eurem Schloss herstellen.

Fürst Styx befindet sich in 'Draculas Untergang' zwischen den Dunley Farmlanden und Düsterfäule Süd.

Benötigte Materialen für eine Onyxträne: 4 Goldbarren, 4 Kraftkerne und 120 Blutkristalle - alternativ 3 Goldbarren, 3 Kraftkerne und 90 Blutkristalle, wenn sich euer Amboss in einem abgeschlossenen Raum mit Schmiede-Bodenbelag befindet.

So bekommt ihr die Splitter der legendären Waffen

Legendäre Waffensplitter könnt ihr bei Stufe 2 Rissbrüchen in den Ruinen von Mortium erhalten. Dabei müsst ihr zwei Rissportale schließen, indem ihr die herbeigerufenen Gegner besiegt. Anschließend erscheint am Rissbruch-Ritualplatz eine Urblutseele, die einen zufälligen Splitter droppen kann. Es besteht auch die Chance, dass der Rissbruch selbst einen Splitter droppt.

Die rot markierten Gebiete sind Stufe 2 Rissbrüche.

Eine weitere Möglichkeit ist es, im Lager der Vampirkaufleute in den Ruinen von Mortium, die Splitter zu kaufen. Diese werden im Handelsmenü nur als violette Ahnensplitter angezeigt, es besteht aber eine Chance von 15%, dass der Splitter beim Kauf zu einem legendären Splitter wird.

Für den Kauf eines Ahnensplitters benötigt ihr 1500 große stygische Splitter, die ihr in den Ruinen von Mortium bei Stufe 2 Rissbrüchen oder in Draculas Schlossgarten erhaltet. Ihr könnt auch einen großen stygischen Splitter aus 12 normalen stygischen Splittern am Edelsteinarbeitstisch herstellen. Mit dieser Methode könnt ihr vermeiden, doppelte Splitter zu bekommen, indem ihr gezielt den Splitter der fehlenden Waffe kauft.

Das Lager der Vampir-Kaufleute in den Ruinen von Mortium.

Es besteht auch die Chance, dass V-Blut-Träger ab der Stufe 80 legendäre Splitter droppen. Das gilt auch für den V-Blut-Träger Simon Belmont, den Vampirjäger, der sich als einziger Boss eurer Ausrüstungsstufe anpasst. Insgesamt gibt es acht V-Blut-Träger über Stufe 80.

1. Dracula, der unsterbliche König (90); 2. Adam, der Erstgeborene (88); 3. Solarus, der Unbefleckte (86); 4. Talzur, der geflügelte Schrecken (86); 5. Fürst Styx, Champion der Nacht (83); 6. Gorecrusher, der Behemoth (83); 7. Generälin Valencia, die Verdorbene (83); 8. Simon Belmont, der Vampirjäger (skaliert)

Die Baupläne für die Blutwaffen, könnt ihr beim Schatzjäger in der Schatzjäger-Handelsstation in Düsterfäule Nord für 260 Goldsonnenmünzen kaufen. Nur den Bauplan der Blutpeitsche zur Herstellung des Morgensterns bekommt ihr, wenn ihr den Vampirjäger Simon Belmont besiegt. Die Blutwaffen könnt ihr anschließend am Amboss herstellen.

Der Schatzjäger in Düsterfäule Nord verkauft euch Baupläne.

Die Herstellung an der Schmiede der Ahnen

An der Schmiede der Ahnen benötigt ihr nun den Splitter der legendären Waffe, 4 Onyxtränen und die jeweilige Waffe in ihrer Blut-Ausführung. So benötigt ihr zum Beispiel zur Herstellung der legendären Armbrust die Blutarmbrust. In einem abgeschlossenen Raum mit Schmiede-Bodenbelag, benötigt ihr nur 3 Onyxtränen.

Alle legendären Waffen samt ihren Stats

Wolkentänzer

Fähigkeitsmodifikation:

Trügerischer Angriff: Sprinte einmal zusätzlich. Jeder Treffer fügt Statik zu.

Sprinte einmal zusätzlich. Jeder Treffer fügt Statik zu. Tarnung: Der nächste Treffer verbraucht Statik und gewährt Sturmschild.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+25% physischer Schaden an Vegetation

+10%Waffen-Angriffstempo

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Zaubersprüche

+5% Bewegungstempo

Die Tausend Stürme

Fähigkeitsmodifikation:

Tausend Speere: Sturmdurchwirkung - Treffer bewirken Statik.

Sturmdurchwirkung - Treffer bewirken Statik. Harpune: Die Harpune zieht jetzt dich zum Ziel. Die Wirkungsdauer ist auf 0,5 Sek. verkürzt. Beim Auftreffen betäubt die Harpune 0,7 Sek. lang.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+25% physischer Schaden an Kreaturen

+15% physische kritische Trefferchance

+10% Waffen-Angriffstempo

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Waffenfähigkeiten

Das Sirenengeheul

Fähigkeitsmodifikation:

Bolzenregen: Verschieße 2 zusätzliche Bolzen. Jeder Bolzen fügt Schwächen zu.

Verschieße 2 zusätzliche Bolzen. Jeder Bolzen fügt Schwächen zu. Schnellschuss: Verbraucht Schwäche, um 50% zusätzlichen Schaden zu verursachen und 2 Sek. lang Angst zuzufügen.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+15% kritische Zauber-Trefferchance

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Zaubersprüche

+4 zusätzliche Zauberkraft

Mortiras Klage

Fähigkeitsmodifikation:

Sehnenschwung: Verbrauche bis zu 3 verbündete Skelette, die dich pro Skelett um 50% deiner Zauberkraft heilen und 8 Sek. lang deine Zauberkraft und physische Kraft um 10% erhöhen.

Verbrauche bis zu 3 verbündete Skelette, die dich pro Skelett um 50% deiner Zauberkraft heilen und 8 Sek. lang deine Zauberkraft und physische Kraft um 10% erhöhen. Heulende Sense: Treffer fügen Verdammung zu und haben eine Chance von 25%, einen Skelett-Krieger zu beschwören.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+25% physischer Schaden an Untoten

+20% magischer Schaden durch kritische Treffer

+15% kritische Zauber-Trefferchance

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Zaubersprüche

Der Morgenstern

Fähigkeitsmodifikation:

Peitschenwirbel in der Luft: Treffer sorgen dafür, dass Feinde brennen und im Laufe der Zeit Schaden erleiden.

Treffer sorgen dafür, dass Feinde brennen und im Laufe der Zeit Schaden erleiden. Umschlingende Peitsche: Statt der Umschlingung wird 0,25 Sek. lang betäubt. Am Ort des Auftreffens führt dies zu einer feurigen Explosion, die 25% Schaden verursacht und den Bereich in Brand setzt.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+20% physischer Schaden durch kritische Treffer

+15% physische kritische Trefferchance

+10% Waffen-Angriffstempo

Eichensang

Fähigkeitsmodifikation:

Mehrfachschuss: Jeder Treffer gewährt Fokus.

Jeder Treffer gewährt Fokus. Gelenkter Pfeil: Der erste Treffer von einem gänzlich fokussierten Schuss verursacht 25% Bonusschaden und betäubt für 0,5 Sek.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+15% physische kritische Trefferchance

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Waffenfähigkeiten

+5% Bewegungstempo

Pranke des Winters

Fähigkeitsmodifikation:

Vernichtender Schlag: Verursacht bei eingefrorenen Zielen 125% Bonusschaden.

Verursacht bei eingefrorenen Zielen 125% Bonusschaden. Schmetterschlag: Treffer fügen Kälte zu. Wird ein mit Kälte belegter Feind getroffen, wird er für 2 Sek. eingefroren.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+25% physischer Schaden an Mineralien

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Zaubersprüche

+50 max. Gesundheit

+3 zusätzliche physische Kraft

Apokalypse

Fähigkeitsmodifikation:

Großer Spalter: Verursacht bei mit Brand belegten Feinden 25% Bonusschaden.

Verursacht bei mit Brand belegten Feinden 25% Bonusschaden. Tod von oben: Löst beim Landen ein kleineres Nachbeben aus, das linienförmig 80% Schaden verursacht und Brand zufügt.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+25% physischer Schaden an Holz

+15% Waffen-Angriffstempo

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Waffenfähigkeiten

+5% Schadensreduktion

Hier noch ein Tipp V Rising: Alle 10 Blutgruppen und ihre Vorteile im Überblick von Daniel Hagen

Die roten Zwillinge

Fähigkeitsmodifikation:

Raserei: Verlängert die Dauer von Raserei um 1 Sek.

Verlängert die Dauer von Raserei um 1 Sek. Kreuzschlag: Wirf zwei zusätzliche Äxte in einem breiteren kegelförmigen Bereich. Jede zusätzliche Axt verursacht 40% Schaden; alle Äxte fügen Lebensraub zu.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+25% physischer Schaden an Holz

+5% Waffenfähigkeiten-Lebensraub

+50 max. Gesundheit

+3 zusätzliche physische Kraft

Flügel der Gefallenen

Fähigkeitsmodifikation:

Trügerischer Angriff: Blutdurchwirkung - Treffer bewirken Lebensraub.

Blutdurchwirkung - Treffer bewirken Lebensraub. Tarnung: Erhöht das Bewegungstempo um 15% und fügt beim Auftreffen statt Betäubung Vampirfluch zu. Vampirfluch verursacht 150% Schaden und entzieht nach 3 Sek. 30% Gesundheit.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+25% physischer Schaden an Vegetation

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Waffenfähigkeiten

+5% Bewegungstempo

+4 zusätzliche Zauberkraft

Ausmerzer

Fähigkeitsmodifikation:

Dauerbeschuss: Ermöglicht es dir, dich während des Kanalisierens mit 40% deines Bewegungstempos zu bewegen. Treffer fügen Brand zu.

Ermöglicht es dir, dich während des Kanalisierens mit 40% deines Bewegungstempos zu bewegen. Treffer fügen Brand zu. Explosive Kugel: Trifft ein explosiver Schuss, kannst du einen zweiten verschießen. Triffst du dasselbe Ziel, wird die Explosion sofort ausgelöst, wodurch 100% Bonusschaden und Brand zugefügt werden.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+10% Abklingzeit-Rücksetzungsrate: Waffenfähigkeiten

+5% Bewegungstempo

+50 max. Gesundheit

Der Grabesruf

Fähigkeitsmodifikation:

Wirbelwind: Wird ein Feind getötet, verlängert sich die Dauer von Wirbelwind um 1 Sek. Treffer fügen Verdammung zu. Die Dauer kann bis zu 3-mal verlängert werden.

Wird ein Feind getötet, verlängert sich die Dauer von Wirbelwind um 1 Sek. Treffer fügen Verdammung zu. Die Dauer kann bis zu 3-mal verlängert werden. Schockwelle: Jeder Schockwellen-Luftangriff verursacht 20% Bonusschaden und verkürzt die Abklingzeit von Wirbelwind um 0,5 Sek.

Attribute:

+33,7 physische Kraft

+25% physischer Schaden an Vegetation

+15% physische kritische Trefferchance

+5% Waffenfähigkeit-Lebensraub

+5% Bewegungstempo

Mit diesen Tipps seid ihr bestens gerüstet, um alle legendären Waffen in V Rising herzustellen und eure Feinde das Fürchten zu lehren. Nutzt die verschiedenen Methoden, um die benötigten Splitter zu erhalten und euer Arsenal zu erweitern. Viel Erfolg beim Schmieden und möge eure Macht weiter wachsen!

Habt ihr schon eine legendäre Waffe und welche ist euer Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und teilt eure Tipps mit der Community!