Sims 1-Fan baut im Spiel Silent Hill nach und es sieht so gut aus, dass wir es zocken wollen!

Silent Hill 2 sieht in Die Sims richtig gut aus.

Silent Hill 2 in neuem Look gab es kürzlich erst ganz offiziell von Bloober Team. Das Remake des Horrorklassikers ist am 8. Oktober erschienen und hat bewiesen, dass der Titel auch mit moderner Grafik noch ordentlich Gruselstimmung vermitteln kann.

Dass ein Grafik-Downgrade aber auch reizvoll sein kann, zeigt ein Sims-Fan, der Teile des Spiels im ersten Teil der Reihe nachgebaut hat.

So cool sieht Silent Hill 2 in Sims 1 aus

Die Idee stammt von Reddit-User shooflee und ist anlässlich von Halloween entstanden. Der Fan erklärt: "Ich hatte ein bisschen Spaß in Die Sims 1 und dachte, ich sollte das teilen." Darunter ist eine ganze Reihe von Screenshots zu sehen, die die einzigartige Atmosphäre ziemlich gut einfangen und in der entsprechenden Grafik richtig was hermachen. Seht selbst:

Wer das Spiel kennt, dürfte die betreffenden Szenen sofort wiedererkennen. Da sind beispielsweise Protagonist James und die mysteriöse Maria auf dem Parkplatz oder im Toluca Gefängnis zu sehen. Oder James, wie er die junge Frau Angela zum ersten Mal auf dem Friedhof außerhalb der Stadt trifft.

Silent Hill 2 ist ursprünglich auf der PS2 erschienen, in der Sims-Grafik erinnert der Stil jedoch eher an den ersten Teil der Reihe. Ein witziges Detail ist außerdem der Plumbob über James' Kopf. Die zwei Franchises würden wir wohl kaum im Kopf miteinander verbinden, doch das Ganze passt einfach richtig gut.

Hier noch mal der Vergleich zum Silent Hill 2 Remake:

1:50 Silent Hill 2 zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Community bedankt sich für "Nostalgie-Happen"

Shooflee bemerkt zu Sims 1: "So viel Kreativität und Custom Inhalte sind für dieses großartige alte Spiel geblieben und ich habe daran ein bisschen für meine persönlichen Zwecke rumgebastelt." Wie genau der Fan dabei vorgegangen ist, verrät er leider nicht.

Nur, dass manche Bilder noch ein wenig nachbearbeitet wurden, weil beispielsweise kein Nebel zur Verfügung stand. Shoofle fügt hinzu: "Aber die Charaktere und Objekte sind so ziemlich alle In-Game."

In den Kommentaren freuen sich viele andere Fans über die coolen Bilder. TheHamWarrior merkt beispielsweise an:

"Das fühlt sich wieder genau wie 2004 für mich an, aber sogar noch besser, als ich es in Erinnerung habe. Danke für diesen Nostalgie-Happen."

Shooflee antwortet darauf, dass sie oder er erst vor ein paar Wochen wieder zu Sims 1 zurückgekehrt sei: "Ich war krank zu Hause und nach so langer Zeit zurückzukehren hat mir etwas gegeben, von dem ich nicht mal wusste, dass ich es vermisse."

Habt ihr auch noch wohlige Erinnerungen an Sims 1 und würdet ihr Silent Hill 2 gerne in diesem Stil zocken?