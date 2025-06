Silent Hill Remake: Konami bestätigt, dass Bloober Team an der Neuauflage des Klassikers arbeitet

Das Silent Hill 2-Remake sorgte bei vielen Fans der Reihe für gute Laune, die Neuauflage des ersten Teils soll das nun ebenfalls schaffen.

Konami und Bloober Team arbeiten zusammen an einem Silent Hill Remake. Das wurde zunächst auf einem Digital-Showcase bekannt gegeben, kurze Zeit später wurde zudem ein Teaser in den sozialen Medien geteilt, der allerdings nur den Schriftzug des Spiels zeigt – zusammen mit der Information "In Entwicklung".

Die Neuauflage von Teil 2 überzeugte

Damit arbeiten der japanische Publisher und der polnische Entwickler erneut zusammen, wie schon zu Beginn des Jahres angekündigt wurde.

Damals wurde allerdings lediglich angedeutet, dass es sich beim nächsten Projekt um ein weiteres Silent Hill-Spiel handeln könnte, was die Gerüchteküche brodeln ließ. Das hat sich nun bewahrheitet.

Damit setzen die beiden Unternehmen nun auch die Neuauflage des ersten Teils der beliebten Horror-Serie um. Und wenn die Qualität des Remakes von Teil 2 erreicht, dürften vermutlich alle Fans zufrieden sein. Silent Hill 2 erschien im Oktober 2024 und heimste etliche gute Kritiken ein – auch in unserem Test.

1:50 Silent Hill 2 zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Abseits der reinen Bestätigung gab es keine weiteren Informationen zum Silent Hill Remake. Noch ist also nicht bekannt, welche Überarbeitungen und Anpassungen es geben wird. Auch Angaben zu den Plattformen oder gar einem Release-Termin gibt es wenig überraschend noch nicht.

Wir gehen aber davon aus, dass der Titel ähnlich wie auch das Silent Hill 2-Remake für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird – auch eine Switch 2-Version halten wir nicht für ausgeschlossen.

Silent Hill ist einer der ganz großen PlayStation 1-Klassiker und erschien im Jahr 1999 für die erste Sony-Konsole. Ihr schlüpft in die Rolle von Harry Mason, der in der unheimlichen Stadt Silent Hill nach seiner verschwundenen Tochter Cheryl sucht und dort mit zahlreichen Horrorerlebnissen konfrontiert wird.

Freut ihr euch über die Ankündigung?