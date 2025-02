Nach Silent Hill 2 ist zum Glück noch nicht Schluss: Bloober entwickelt weiteres Spiel für Konami und das könnte es sein

Die Partnerschaft zwischen Konami und Bloober Team geht in die zweite Runde.

Auf GamePro sind sich Kollegin Samara und ich beim Remake von Silent Hill 2 einig: Bloober Team hat nach zuvor viel Mittelmaß mit der Neuauflage des Horror-Klassikers einen fantastischen Job und ihr bislang bestes Spiel abgeliefert.

Mit der Meinung sind wir offensichtlich nicht allein, denn wie der polnische Entwickler heute in einem Statement verkündete, wird die Zusammenarbeit mit Publisher Konami ausgebaut.

Bloober enthüllt in Statement weitere Zusammenarbeit mit Konami

Wie aus der Meldung hervorgeht, konzentriert sich Bloober fortan "auf ein neues Spiel, das auf Konamis Marke basiert". Am Ende des Statements wird noch einmal klargestellt, dass das Spiel auf geistigem Eigentum von Konami basiert, die weiterhin als Publisher und Rechteinhaber fungieren.

Ob es sich beim neuen Projekt von Bloober Team um ein weiteres Remake oder einen neuen Teil von Silent Hill handelt, bleibt derweil offen.

An welchem Horrorspiel der polnische Entwickler in der Zwischenzeit noch arbeitet, seht ihr im Trailer:

2:56 Cronos: The New Dawn - Bloober Team stellt nach Silent Hill 2 Remake neuen Surivalhorror vor

An diesen Konami-Spielen könnte Bloober arbeiten

Zwar lässt das Statement auch minimalen Raum für Spekulationen, ob Bloober eventuell an einer Konami-IP abseits Silent Hill arbeitet – beispielsweise an einem neuen Metal Gear oder Castlevania, bzw. an einer Neuauflage der früheren Spiele.

Es würde uns jedoch stark wundern, wenn Konami nach dem großen Erfolg des Silent Hill 2 Remakes – kein Ableger der Reihe hat sich je schneller verkauft – nicht die Gunst der Stunde nutzt, um die Horrorreihe zusammen mit Bloober weiter voranzutreiben.

Remakes von Teil 1 und 3: Aus unserer Sicht am wahrscheinlichsten ist der Weg, wie Capcom ihn mit der Resident Evil-Reihe seit Jahren erfolgreich bestreitet. Nachdem mit Silent Hill 2 der beliebteste Teil des Franchise eine Neuauflage spendiert bekommen hat, könnten jetzt Remakes von Teil 1 und 3 folgen.

Möchte Konami etwas wagen und traut Bloober Team den Schritt zu, wäre sogar eine Verschmelzung beider Teile in nur einem Remake möglich. Wie genau die aussehen könnte, erklärt euch Samara im oben verlinkten Artikel.

Dass Bloober Team hingegen direkt an einem neuen Silent Hill arbeitet, ist zwar nicht ausgeschlossen, da mit Silent Hill f und Silent Hill: Townfall bereits zwei weitere neue Spiele aktuell bei anderen Studios in der Mache sind, sind wir hier jedoch eher skeptisch.

Würdet ihr euch lieber ein Remake von Teil 1, Teil 3 oder gar ein neues Silent Hill von Bloober Team wünschen?