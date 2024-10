Hinter den Schrecken aus Silent Hill 2 steckt eigentlich ein süßer Hund und wenn ihr uns nicht glaubt, dann seht selbst

Ganz so erfreut ist James nicht, wenn er den Hund trifft.

In Silent Hill 2 begibt sich Protagonist James Sunderland in die namensgebende düstere Stadt, obwohl er weiß, dass mit diesem Ort irgendetwas nicht stimmt. Grund dafür ist der Brief seiner eigentlich seit drei Jahren verstorbenen Frau Mary, die ihn angeblich dort erwartet.

Ein Hund kommt in dieser Beziehungsgeschichte nicht vor und wenn ihr das Spiel nur einmal zockt, fragt ihr euch sicherlich, wo da ein Shiba Inu auftauchen soll. Das erfahrt ihr hier – und die Lösung ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen.

Spoilerwarnung: Wir verraten hier mehr zu einem ganz bestimmten Ende aus Silent Hill 2. Dieses ist aber kein Story-Kanon und wir werden auf die "normale" Auflösung nicht eingehen.

Das ist doch hundsgemein!

Silent Hill 2 lässt uns über lange Zeit rätseln, was da eigentlich vor sich geht und warum manche Dinge so sind, wie sie eben sind. Am Ende folgt jedoch eine ziemlich klare Auflösung. Die bleibt in ihren Grundzügen gleich, nur das Finale und manche Detailfragen ändern sich, je nach End-Variation.

Unter den acht Varianten sind solche, die einen sehr ernsthaften Tonfall anschlagen, aber eben auch solche, bei denen sich die Entwickler*innen einen Spaß erlaubt haben. Unser liebstes Ende ist das, bei dem James herausfinden muss, dass ein süßer Shiba Inu-Hund die ganze Zeit die Strippen gezogen hat.

Er findet diesen hinter verschlossener Tür in einem beeindruckenden Kontrollraum. James fällt auf die Knie, als er sein Schicksal erkennt. Da passt einfach alles, auch die alberne Musik. Am besten sieht es natürlich aus, wenn James dazu noch die Hundemaske trägt, die aber leider nur in der Deluxe Edition steckt. Überzeugt euch am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Ende wirkt besonders überraschend, weil der Tonfall des Spiels abseits davon derart verstörende und ernsthafte Töne anschlägt. Zumindest dürften Neulinge sich hier wundern, denn wer das Original kennt, weiß vermutlich, dass es das kuriose Finale auch schon damals gab.

Die meisten Spieler*innen werden dieses Ende aber vermutlich nicht erreichen

Nicht nur müssen dafür nämlich ganz spezielle Bedingungen erfüllt werden, im ersten Durchlauf ist es auch noch gar nicht verfügbar. In unserem Guide verraten wir euch, was ihr genau dafür tun müsst und welche anderen Endsequenzen es daneben gibt:

Mehr zum Thema Silent Hill 2 Remake - Alle 8 Endings und wie ihr sie freischaltet von Dennis Michel

Hier erfahrt ihr dagegen, wie ihr eine richtig starke Waffe bekommt, die ebenfalls für eines der Enden nötig ist:

0:33 So bekommt ihr im Silent Hill 2 Remake die Kettensäge und besiegt Gegner mit einem Treffer

Autoplay

Geheimnisse wie diese sind noch mal eine coole Ergänzung bei einem ohnehin schon ziemlich guten Horrorspiel; gerade für diejenigen, die sich mehrmals durch das Gruselkabinett schlagen möchten.

Oder waren es doch Aliens? Ein weiteres dieser Spaß-Enden hat dagegen fast schon wieder einen verstörenden Touch. In diesem wird ein UFO als Auflösung in Szene gesetzt. Das Remake bietet übrigens über die sechs originalen Finalsequenzen hinaus auch noch zwei neue.

Wie gefällt euch das Dog-Ending?