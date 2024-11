Silent Hill 2-Fan entdeckt Geheimnisse in den flimmernden TVs im Spiel und sie passen zum Ende und einer beliebten Community-Theorie

Nein, das sind keine guten Nachrichten für James!

In Silent Hill 2 geht es darum, herauszufinden, was eigentlich in der Stadt und mit Protagonist James Sunderland los ist. Während das große Rätsel aber ganz einfach im Verlaufe der Story aufgelöst wird, hat Remake-Entwickler Bloober Team noch jede Menge kleine Geheimnisse eingebaut. Eines davon bergen die TV-Geräte, die an unterschiedlichen Orten vor sich hin flimmern.

Spoilerwarnung: Die geheimen Botschaften liefern Hinweise auf das Ende des Spiels und im zweiten Abschnitt des Artikels gehen wir auf ihre Interpretationsmöglichkeiten und somit auch auf die Auflösung der Geschichte ein.

TV-Geräte in Silent Hill 2 liefern versteckte Morse-Botschaft

Womöglich habt ihr euch schon gefragt, ob mehr hinter dem "Schneegestöber" steckt, das mehrere TV-Geräte in unterschiedlichen Ecken der Stadt ausstrahlen. Vielleicht seid ihr sogar längere Zeit vor ihnen stehen geblieben, um zu checken, ob sich da noch etwas tut.

Tatsächlich geht es dabei aber gar nicht darum, etwas zu sehen, sondern etwas zu hören. Wie YouTuber Shiba entdeckt hat, versteckt sich nämlich unter dem lauten Rauschen, das die Flimmerkisten von sich geben, ein Morsecode. Wer genau hinhört, kann diesen wahrnehmen und entschlüsseln.

Wie funktioniert der Morsecode? Der Morsecode wurde zur telegrafischen Kommunikation entwickelt und "übersetzt" das Alphabet in Signale, die sich durch die Länge ihrer einzelnen Zeichen definiert. Soll heißen: Mit einer Kombination aus langen und kurzen Signalen werden Buchstaben dargestellt. Ein SOS Notruf wird beispielsweise folgendermaßen dargestellt: kurz-kurz-kurz, lang-lang-lang, kurz-kurz-kurz.

Die Nachrichten, die Shiba im Silent Hill 2-Remake entdeckt hat, lauten (auf Deutsch übersetzt) folgendermaßen: "Warum hast du es getan, James?" und "wieder und wieder und wieder...". Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Woodside Apartments:

Nachricht im Krankenhaus:

Was könnten die versteckten Botschaften bedeuten?

Die Nachricht aus den Woodside Apartments, warum James es getan hat, bedarf keiner großen Erklärung, falls ihr das Ende des Spiels kennt. Es stellt sich im Verlauf heraus, dass James seine todkranke Frau Mary getötet hat. Dabei bekommen wir Hinweise darauf, dass er zwar einerseits auf ihre Bitte hin gehandelt hat, die Tat aber trotzdem auch egoistisch motiviert war. Mehr erfahrt ihr hier:

Die zweite Nachricht ist wesentlich spannender und passt ganz gut zu einem anderen kürzlichen Fund. Auf Fotos, die wir im Spiel finden können, ist nämlich die Nachricht "Du bist seit zwei Dekaden hier" versteckt.

Hier stellt sich die Frage, ob es sich einfach um eine Anspielung auf die Zeit handelt, die zwischen Original und Remake verstrichen ist oder aber, ob damit eine beliebte Fan-Theorie bestätigt wird. Nämlich, dass James in einer Zeitschleife gefangen ist und (möglicherweise als Bestrafung) "wieder und wieder" die Auseinandersetzung mit seiner Tat durchlebt.

Der neue Fund könnte eine weitere Anspielung darauf sein und gibt der Theorie neues Futter. Allerdings werden wir bestimmt keine eindeutige Antwort bekommen. Die Geschichte von Silent Hill 2 lebt von jeher davon, dass wir viele Puzzleteile finden, die sich teilweise unterschiedlich interpretieren lassen.

Was sagt ihr zu diesen neuen Funden? Hättet ihr gedacht, dass sich da mehr versteckt als auf den ersten Blick ersichtlich ist und was haltet ihr von der Theorie?