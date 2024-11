Silent Hill 2-Genie lüftet das größte Geheimnis des Remakes und entdeckt die wahre Bedeutung der versteckten Polaroid-Fotos

Das Geheimnis um die versteckten Polaroid-Fotos wurde jetzt gelüftet.

Es gibt keine zweite Sache, die uns beim Spielen von Silent Hill 2 Remake so irritiert zurückgelassen hat, wie die überall im Horrorspiel versteckten Polaroid-Fotos – und das selbst nachdem wir wussten, dass sie zu sammeln eine Trophäe freischaltet. Doch was wollen uns die Bilder sagen und was hat es mit den zusammenhanglos wirkenden Texten auf den Polaroids auf sich?

Jetzt wurde das große Geheimnis gelüftet und Mateusz Lenart, der als Entwickler für Bloober Team für das Rätsel hinter den Bilder verantwortlich war, hat dem Entdecker bereits gratuliert.

Die wahre Bedeutung hinter den Polaroid-Fotos

Die Glückwünsche gehen an dieser Stelle an DaleRobinson, der das Geheimnis hinter den Polaroids am gestrigen Sonntag mit der Silent Hill-Community auf Reddit geteilt hat.

Das ist der Lösungsweg

Schaut ihr euch die insgesamt 26 Polaroids an, verstecken sich in jedem von ihnen markante Objekte wie beispielsweise Brandlöcher, Fenster oder Vögel.

Schritt 1: Zählt die auffälligen Objekte in jedem Polaroid und merkt euch die Zahl.

Zählt die auffälligen Objekte in jedem Polaroid und merkt euch die Zahl. Schritt 2: Schaut jetzt auf den Spruch auf dem jeweiligen Polaroid und zählt die Buchstaben von links nach rechts mit eben jener Zahl ab, die euch das markante Objekt vorgibt.

Schaut jetzt auf den Spruch auf dem jeweiligen Polaroid und zählt die Buchstaben von links nach rechts mit eben jener Zahl ab, die euch das markante Objekt vorgibt. Schritt 3: Wiederholt den Vorgang bei jedem Bild und setzt die Buchstaben zusammen. Um die richtige Reihenfolge zu bekommen, müsst ihr die Polaroids einmal umdrehen.

Das markante Objekt auf diesem Polaroid sind die vier Brandlöcher. Der vierte Buchstabe im Spruch I've been happy ("B") ist dementsprechend Teil der Lösung.

Habt ihr jetzt auf allen Bilder das korrekte Objekt erkannt und den Buchstaben notiert, müsste vor euch nun folgender Spruch stehen:

YOUVE BEEN HERE FOR TWO DECADES

Das bedeutet der Spruch: Der Satz spielt auf die Zeit an, die zwischen dem Original aus dem Jahr 2001 und dem Remake von Silent Hill 2 vergangen ist. James durchwandert sein persönliches Martyrium also nunmehr seit über zwei Jahrzehnten.

Was es übrigens mit James Geschichte und der Story von Silent Hill 2 auf sich hat, haben wir für euch einmal zusammengefasst. Wo ihr die Polaroids findet, könnt ihr hier auch nachlesen:

Entwickler gratuliert zum großen Fund

Zwar ist es recht offensichtlich, dass es sich bei der Lösung nicht etwa um Einbildung handelt, doch Mateusz Lennart von Bloober Team gibt auf X nochmal die Bestätigung und schreibt:

"Ich wusste, dass es nicht lange dauern würde (es gab eine Theorie bei uns im Team, dass das Puzzle möglicherweise zu schwer wäre). Beim Zeichnen der Fotos wollte ich das Ganze wirklich subtil halten. Ich denke das Timing, um auf die Lösung zu kommen, könnte nicht besser sein. Glückwunsch!"

Auch auf Reddit ist die Silent Hill-Community begeistert über den Fund und gratuliert DaleRobinson. Mittlerweile hat der Thread bereits über 12.600 Upvotes. Zudem wird oft die Frage aufgeworfen, ob die Polaroids damit die Loop-Theorie bestätigen. Die besagt, dass James nie aus seinem Martyrium entfliehen konnte und seinen persönlichen Albtraum jetzt seit nunmehr 23 Jahren durchwandert. Eine grausame Vorstellung.

Habt ihr euch auch die ganze Zeit gefragt, was es mit den Bildern auf sich hat und sie vielleicht sogar für die Lösung eines normalen Rätsels gehalten?