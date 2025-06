Silent Hill f: Release, Setting, Gameplay und alles, was wir über den neuen Survivalhorror wissen

Im September erscheint Silent Hill f und wir wissen schon einiges über den neuen Ableger der Hauptreihe.

Das kommende Silent Hill überrascht nicht nur mit seiner ungewöhnlichen Namensgebung, sondern schlägt auch mit dem Setting für die Reihe neue Wege ein. Inzwischen wissen wir zudem einiges über das Gameplay, den Gore-Faktor und kennen den Release.

Wir fassen alle wichtigen Infos in unserer Übersicht für euch zusammen. Hier findet ihr direkt, wonach ihr sucht:

Release: Wann und für welche Plattformen erscheint Silent Hill f?

Während der State of Play wurde das Release-Datum für Silent Hill f verraten und es dauert gar nicht mehr lange: Am 25. September erscheint das neue Horrorspiel für PS5, Xbox Series X/S und den PC (via Epic und Steam).

Wird es einen Early Access geben? Ja. Wer die Deluxe Edition vorbestellt, bekommt 48 Stunden früher Zugang und kann bereits am 23. September loslegen.

Silent Hill f: Der neue Trailer enthüllt das Release-Datum, ist aber nichts für schwache Nerven

Editionen und Preise: Was kostet Silent Hill f und welche Inhalte gibt es?

Folgende Silent Hill f-Editionen wird es geben:

Standard Edition: physisch/Download, enthalten ist nur das Spiel, bestellt ihr aber rechtzeitig vor, sind noch unterschiedliche digitale Items dabei wie eine Schuluniform oder ein Medipack

physisch/Download, enthalten ist nur das Spiel, bestellt ihr aber rechtzeitig vor, sind noch unterschiedliche digitale Items dabei wie eine Schuluniform oder ein Medipack Deluxe Edition: Download, enthalten sind das Spiel, ein digitales Artbook, ein digitaler Soundtrack und ein pinkes Hasenkostüm für die Hauptfigur. Bestellt ihr vor, bekommt ihr außerdem die Vorbesteller-Items der Standard-Edition dazu und 48 Stunden Early Access

Download, enthalten sind das Spiel, ein digitales Artbook, ein digitaler Soundtrack und ein pinkes Hasenkostüm für die Hauptfigur. Bestellt ihr vor, bekommt ihr außerdem die Vorbesteller-Items der Standard-Edition dazu und 48 Stunden Early Access Deluxe Upgrade: Download, mit dieser Variante könnt ihr im Nachhinein noch von der Standard- auf die Deluxe-Edition wechseln

Preise: Die Standard-Version kostet auf allen Plattformen 79,99 Euro, die Deluxe Edition 89,99.

Setting: Wo und wann spielt Silent Hill f?

Silent Hill f nimmt uns dieses Mal mit nach Japan und zwar in ein abgelegenes Städtchen namens Ebisugaoka, das nahe eines Gebirgspasses liegt. Außerdem spielt der Titel dieses Mal nicht in der Gegenwart, sondern in den 1960er-Jahren.

Story und Hauptfigur: Wen spielen wir in Silent Hill f und worum geht es?

Wir schlüpfen in die Rolle von Shimizu Hinako, einer Teenagerin, die unter dem Erwartungsdruck leidet, der aus Familie, dem Freundeskreis und der Gesellschaft auf sie einprasselt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, verwandelt ein mysteriöser Nebel ihre Heimatstadt in einen wahren Albtraum, in dem diverse Monster und Gefahren lauern.

Eine weitere wichtige Figur ist Hinakos Sandkastenfreund Iwai Shu, mit dem sie eine für die Zeit fortschrittliche gleichberechtigte Freundschaft verbindet und der über medizinisches Wissen verfügt. Zudem treffen wir mit Nishida Rinko und Igarashi Sakuku auf zwei weitere Freundinnen.

Während Erstere sich für Klatschgeschichten begeistert, kennt Letztere sich mit rituellen Aufgaben aus, da ihre Familie einen Shinotschrein betreut.

Die Webseite verrät außerdem, dass Hinako im Laufe ihrer Geschichte "unmögliche Entscheidungen" treffen muss. Aus dem Begleittext für die Alterseinstufung wissen wir daneben auch schon, dass die Geschichte nicht nur düster, sondern sowohl auf der physischen als auch auf der psychologischen Ebene brutal werden dürfte.

Es wird unter anderem um Geschlechterdiskriminierung, Kindesmissbrauch, Mobbing, Rituale und Folter gehen. Wollt ihr bereits wissen, welche Inhalte beziehungsweise Szenen konkret verraten wurden, findet ihr hier mehr Infos:

Gameplay: Was ist über die Spielmechaniken von Silent Hill f bekannt?

Auch hier liefern Trailer und Infos zur Alterseinstufung schon ein ziemlich konkretes Bild. Silent Hill f wird als Third-Person-Survival-Actionspiel beschrieben. Hinako stellt sich Monstern im Nahkampf, beispielsweise mit dem klassischen Brecheisen. Auch Äxte, Messer und Speere kommen zum Einsatz.

Nicht nur in Storysequenzen, auch beim Gameplay dürfte es ziemlich blutig zugehen. Unter anderem sollen brutale Todesanimationen für die Hauptfigur enthalten sein.

Neben der Action stehen aber, wie sich das für Survialhorror gehört, auch Erkundung und das Lösen von Rätseln auf dem Programm.

Was bedeutet das f in Silent Hill f?

Das ist aktuell noch ein Geheimnis. Zwar hat der Director des Spiels Fans der Reihe gefragt, was sie denken, das Rätsel aber anschließend nicht aufgelöst. Eine besonders gängige Theorie ist, dass es für das musikalische "forte" steht, weil die Schreibweise an das Symbol in Partituren erinnert.

Freut ihr euch schon auf Silent Hill f und was sind eure Erwartungen für das Spiel? Habt ihr die alten Teile der Hauptreihe gezockt?