Silent Hill-Fans diskutieren, ob der Pyramid Head zu sexy geworden ist

Der Pyramid Head aus Silent Hill 2 zählt zu den furchtbarsten Monstern der Videospielgeschichte. Das verdanken wir natürlich dem albtraumhaften Design, der schlurfenden Gangart und dem riesigen, scharfen Stück Metall, dass der passend betitelte Pyramidenkopf hinter sich herschleift. Jetzt treibt er auch in Dead by Daylight sein Unwesen, hat sich aber ganz schön verändert. Das ist natürlich auch den Fans der ersten Stunde nicht entgangen, die jetzt kurioserweise darüber diskutieren, wie sexy das Monster aussieht.

Die Verwandlung des Pyramid Head sorgt für Debatten über dessen Sex-Appeal

Der Pyramid Head hat sich voll verändert, alle sagen das. Aber Spaß beiseite: Wie ein Reddit-Post überzeugend darlegt, hat die Figur innerhalb der letzten Jahre tatsächlich eine beachtliche Verwandlung durchlebt. Im Vergleich zu seinem ersten Auftritt hat sich einiges getan. Vor allem natürlich, was das Äußere angeht.

Der Pyramid Head hat nicht nur sehr viele Muskeln dazu gewonnen (offenbar muss er sehr, sehr viele Squats und Sit-Ups gemacht haben, wie eine Person auf Reddit anmerkt), sondern auch immer mehr Klamotten abgelegt.

In seiner aktuellen Transformations-Form zeigt er nämlich überraschend viel Bein und sogar Po.

Hier könnt ihr die Entwicklung selbst gut nachvollziehen:

Das zweite Bild zeigt übrigens Pyramid Head im Silent Hill-Film. Während die Muskeln in Silent Hill 2 noch sehr viel weniger definiert und ausgeprägt waren, sind die bereits in Silent Hill: Revelation extrem angeschwollen.

Aber das massive Hinterteil samt freien Beinen und adrigem Pyramidenkopf setzen nochmal ordentlich einen drauf.

Amüsante Debatte: Wenn das so weitergeht, ist Pyramid Head irgendwann ganz nackt. Die meisten Fans scheinen sich in erster Linie darüber zu amüsieren, dass dieses Monster derart übersexualisiert wird, was auch wirklich einfach ein bisschen absurd wirkt. Allerdings wollen Viele die alte Version nicht mehr zurück, sondern freuen sich über den Look.

Aber ein Fan schreibt zum Beispiel, dass die letzten beiden Versionen einfach nur noch lächerlich wären. Redditor getyourcheftogether meint, nach der dritten Fassung hätte am besten aufgehört werden sollen. Andere finden nach wie vor die allererste Pyramid Head-Version am furchteinflößendsten.

Wie seht ihr das, welchen Pyramid Head findet ihr am besten und warum? Seid ihr hier für mehr Beinfreiheit, Muskeln und so weiter zu haben oder eher nicht?