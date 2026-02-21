Silent Hill Townfall: Release, möglicher Preis und Plattformen für das neue Survival-Horrorspiel

Mit Silent Hill: Townfall erscheint noch dieses Jahr ein neues Survival-Horrorspiel, das die Reihe fortsetzt. Wir haben alle Infos für euch.

Samara Summer
21.02.2026

Simon Ordell ist der neue Protagonist, den wir 2026 in Townfall kennenlernen. Simon Ordell ist der neue Protagonist, den wir 2026 in Townfall kennenlernen.

Auch 2026 erwartet uns wieder ein neues Silent Hill-Spiel. Townfall kommt von Stories Untold-Entwickler Screen Burn und dürfte wie auch zuletzt Silent Hill f frischen Wind in die Serie bringen. Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr unter anderem, auf welches Setting das Spiel setzt, und was euch bei den Spielmechaniken erwartet.

Video starten 2:32 Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter

Silent Hill: Townfall - Release, Plattformen und möglicher Preis

Wann erscheint Silent Hill: Townfall? Die gute Nachricht: noch im Jahr 2026. Leider gibt es aber noch keinen genauen Release-Termin. Silent Hill f erschien zuletzt Ende September, womöglich könnte auch Townfall wieder im Herbst herauskommen.

Für welche Plattformen erscheint Silent Hill: Townfall? Townfall erscheint für PS5 und den PC. Versionen für Xbox oder Switch 2 sind aktuell nicht angekündigt.

Was kostet Silent Hill: Townfall? Bisher gibt es noch keine konkreten Angaben zu Preisen und Editionen. Da seitens Konami, die mit Annapurna Interactive Co-Publisher sind, aber betont wurde, dass es sich um ein großes Spiel in voller Länge handelt, gehen wir davon aus, dass Townfall 70 bis 80 Euro kosten wird. Silent Hill f erschien zuletzt für 80 Euro.

