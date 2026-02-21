Silent Hill Townfall: Release, möglicher Preis und Plattformen für das neue Survival-Horrorspiel

Simon Ordell ist der neue Protagonist, den wir 2026 in Townfall kennenlernen.

Auch 2026 erwartet uns wieder ein neues Silent Hill-Spiel. Townfall kommt von Stories Untold-Entwickler Screen Burn und dürfte wie auch zuletzt Silent Hill f frischen Wind in die Serie bringen. Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr unter anderem, auf welches Setting das Spiel setzt, und was euch bei den Spielmechaniken erwartet.

2:32 Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter

Silent Hill: Townfall - Release, Plattformen und möglicher Preis

Wann erscheint Silent Hill: Townfall? Die gute Nachricht: noch im Jahr 2026. Leider gibt es aber noch keinen genauen Release-Termin. Silent Hill f erschien zuletzt Ende September, womöglich könnte auch Townfall wieder im Herbst herauskommen.

Für welche Plattformen erscheint Silent Hill: Townfall? Townfall erscheint für PS5 und den PC. Versionen für Xbox oder Switch 2 sind aktuell nicht angekündigt.

Was kostet Silent Hill: Townfall? Bisher gibt es noch keine konkreten Angaben zu Preisen und Editionen. Da seitens Konami, die mit Annapurna Interactive Co-Publisher sind, aber betont wurde, dass es sich um ein großes Spiel in voller Länge handelt, gehen wir davon aus, dass Townfall 70 bis 80 Euro kosten wird. Silent Hill f erschien zuletzt für 80 Euro.