Silent Hill Townfall: Release, möglicher Preis und Plattformen für das neue Survival-Horrorspiel

Auch 2026 erwartet uns wieder ein neues Silent Hill-Spiel. Townfall kommt von Stories Untold-Entwickler Screen Burn und dürfte wie auch zuletzt Silent Hill f frischen Wind in die Serie bringen. Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr unter anderem, auf welches Setting das Spiel setzt, und was euch bei den Spielmechaniken erwartet.
- Silent Hill: Townfall - Release, Plattformen und möglicher Preis
- Silent Hill: Townfall - Was wir über das Gameplay wissen
- Silent Hill: Townfall - Das ist zu Story und Setting bekannt
- Silent Hill: Townfall - Das wissen wir über die Spielzeit
Silent Hill: Townfall - Release, Plattformen und möglicher Preis
Wann erscheint Silent Hill: Townfall? Die gute Nachricht: noch im Jahr 2026. Leider gibt es aber noch keinen genauen Release-Termin. Silent Hill f erschien zuletzt Ende September, womöglich könnte auch Townfall wieder im Herbst herauskommen.
Für welche Plattformen erscheint Silent Hill: Townfall? Townfall erscheint für PS5 und den PC. Versionen für Xbox oder Switch 2 sind aktuell nicht angekündigt.
Was kostet Silent Hill: Townfall? Bisher gibt es noch keine konkreten Angaben zu Preisen und Editionen. Da seitens Konami, die mit Annapurna Interactive Co-Publisher sind, aber betont wurde, dass es sich um ein großes Spiel in voller Länge handelt, gehen wir davon aus, dass Townfall 70 bis 80 Euro kosten wird. Silent Hill f erschien zuletzt für 80 Euro.
