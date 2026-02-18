TV-Geheimtipp aus China definiert Heimkino-Preis-Leistung neu: 4K, QLED & 120Hz jetzt günstig wie nie

Heimkino-Schnäppchen bei Amazon: Der Xiaomi A Pro 65 Zoll bietet massig Display-Fläche und ein modernes QLED-Panel zum aktuellen Tiefpreis.

Vergesst überteuerte High-End-Panels, bei denen ihr gefühlt nur für den Markennamen zahlt. Wenn ihr eure Next-Gen-Konsole endlich auf einer standesgemäßen 65-Zoll-Diagonale peitschen wollt, ohne euer Sparkonto zu plündern, solltet ihr euch diesen Deal genauer ansehen. Der Xiaomi A Pro liefert QLED-Power und Gaming-Features zum absoluten Kampfpreis bei Amazon und zeigt der Konkurrenz, wie Preis-Leistung im Jahr 2026 auszusehen hat!

4K, QLED und 120Hz: Konsolen-Gaming mit wunderschöner Grafik geht eben auch günstig!

Flüssiges Gameplay ohne Kompromisse: Dank 120Hz Game Boost und MEMC-Feature ist der Xiaomi A Pro ideal für Gaming auf PS5, Xbox und Co!

Die wichtigste Frage zuerst: Wie zockt es sich auf dem Teil? Xiaomi hat hier ein Feature verbaut, das in dieser Preisklasse fast schon Seltenheitswert hat: den 120Hz Game Boost. Während viele günstige Fernseher bei 60Hz schlapp machen und schnelle Bewegungen in Matsch verwandeln, sorgt der Game Boost hier für die nötige Geschmeidigkeit im Spiel.

Besonders bei Shootern oder Rennspielen wie Gran Turismo macht sich das bemerkbar. Ergänzt wird das Ganze durch MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Das ist quasi die Wunderwaffe gegen Schlierenbildung. Dieses Feature berechnet Zwischenbilder, damit das Geschehen auf dem Screen auch bei rasanten Kamerafahrten knackscharf bleibt. Wenn ihr also eine PS5 oder Xbox Series X zu Hause habt, ist dieser 65-Zoll-Riese ein echtes Upgrade, um die Power eurer Konsole endlich mal auf einer ordentlichen Diagonale zu sehen.

Die wichtigsten Specs auf einen Blick

Display: 65 Zoll (165 cm), 4K UHD QLED (3.840 x 2.160)

65 Zoll (165 cm), 4K UHD QLED (3.840 x 2.160) Features: HDR10+, MEMC, 120Hz Game Boost

HDR10+, MEMC, 120Hz Game Boost System: Google TV mit integriertem Google Assistant

Google TV mit integriertem Google Assistant Sound: Dolby Audio & DTS:X Unterstützung

Dolby Audio & DTS:X Unterstützung Anschlüsse: Triple Tuner, Bluetooth 5.0, WLAN, HDMI (inkl. eARC)

Triple Tuner, Bluetooth 5.0, WLAN, HDMI (inkl. eARC) Besonderheiten: Chromecast built-in & Apple AirPlay kompatibel

Preiswerte OLED-Alternative für Gamer und Heimkino-Genießer

Kontraststarkes Entertainment: HDR10+ sorgt auf dem Xiaomi-Panel für eine dynamische Helligkeitsanpassung und lässt Details in dunklen wie hellen Szenen gleichermaßen brillant erscheinen.

Dank des QLED-Panels deckt der Fernseher den DCI-P3-Farbraum fast vollständig ab. Das sorgt für eine Lebendigkeit, die ihr bei Standard-LEDs einfach nicht findet. Ob ihr nun durch die farbenfrohen Welten eines Horizon Forbidden West streift oder die düsteren HDR-Kontraste in Elden Ring genießt – die Kiste liefert ab. HDR10+ ist natürlich auch mit an Bord, was gerade bei modernen Streaming-Diensten für die nötige Dynamik sorgt.

Warum jetzt zuschlagen? Der Amazon-Bestpreis-Check

Aktuell gibt es den Xiaomi A Pro bei Amazon zum historisch günstigen Preis. Wenn man bedenkt, dass man hier 165 Zentimeter Bilddiagonale mit QLED-Panel bekommt, fragt man sich fast schon, wie die Konkurrenz ihre Preise rechtfertigt. Klar, ein High-End-OLED bietet noch tieferes Schwarz und bessere Farbdarstellung, aber dafür legt ihr gut und gerne das Doppelte an Kohle hin.

Wer also nicht nur einen Fernseher sucht, sondern ein echtes Heimkino-Erlebnis für seine Games und Filme haben will, ohne gleich das Sparkonto zu plündern, der macht hier nichts falsch. Die Verarbeitung ist mit dem fast rahmenlosen Metal-Unibody-Design zudem deutlich hochwertiger, als man es in diesem Preissegment vermuten würde.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die besten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!