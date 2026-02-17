Diese Halo-Klemmbaustein-Sets locken sogar einen alten LEGO-Muffel wie mich hinterm Ofen hervor!

Bereit für den Kampf um die Zukunft? Diese detailverliebten Sets von MEGA und Modbrix sind ein Muss für jeden Halo-Fan der ersten Stunde.

Wisst ihr noch, wie wir 2001 zum ersten Mal die Xbox eingeschaltet haben? Dieser epische Mönchschor im Hauptmenü, der Moment, in dem man aus der Kapsel der Pillar of Autumn stolperte und zum ersten Mal den Ring am Himmel sah... Gänsehaut pur! Als Fan der ersten Stunde habe ich alles mitgemacht: die glorreichen Bungie-Tage, den Wechsel zu 343 Industries und unzählige Nächte im Multiplayer auf Blood Gulch und Valhalla. In diesem Artikel zeige ich euch drei starke und vor allem richtig günstige Klemmbaustein-Sets, die euch die Wartezeit auf das Combat-Evolved-Remake versüßen werden!

Das Feuergefecht-Set bietet euch genug Floodformen, Deckungselemente und Barrikaden, um eine der bedrückendsten Story-Missionen in Halo 3 direkt auf eurem Schreibtisch nachzustellen.

Erinnert ihr euch noch an das Level „Quarantine Zone“ in Halo 3? Natürlich erinnert ihr euch, sonst hättet ihr schließlich nicht auf diesen Artikel geklickt! Das Feuergefecht-Set fängt genau die Dynamik dieses Levels ein. Bei diesem Set geht es nicht darum, einfach nur ein Modell ins Regal zu stellen, sondern ein echtes Dioramazu kreieren. Die Deckungselemente und die Zubehörteile sind so detailliert gestaltet, dass man förmlich das Zischen der Plasmagewehre hört.

Für mich als Veteran ist besonders der „Battle-Worn“-Look der Steine ein echter Segen. Die entsättigten Oberflächen wirken wie echtes Metall oder außerirdische Biomasse, nicht wie billiger Kunststoff. Es ist ein Set, das sagt: "Augen auf, Marine! Hier wird gekämpft, nicht nur gespielt."

Flieg nach Hause, LEGO X-Wing! Sonst holt dich der Banshee vom Himmel

Aggressives Design und fließende Formen: Die Abtrünnige Banshee von MEGA bringt das ikonische Flugvehikel der Allianz direkt in euer Regal.

Und was wäre ein Bodenangriff ohne die ständige Bedrohung von oben? Wenn ihr den charakteristischen, kreischenden Sound eines herannahenden Flyers hört, wisst ihr: Der MEGA Halo Abtrünniger Banshee ist im Anflug. Die Formgebung ist bei diesem Modell besonders beeindruckend – keine klobigen Kanten, sondern fließende, organische Kurven, die man bei Klemmbausteinen sonst oft vermisst.

Das Cockpit lässt sich natürlich öffnen, und die Flügelklappen sind verstellbar, was dem Teil einen enormen „Swoosh-Faktor“ verleiht (ja, auch wir betagten Millennials lassen das Teil mal durchs Wohnzimmer fliegen, wenn keiner guckt). Begleitet wird der Flieger übrigens von einem hochdetaillierten Sangheili-Piloten, der dank der MEGA-Gelenke perfekt in den Pilotensitz passt.

Der Klemmbaustein-Geheimtipp für preisbewusste Schakale

Preis-Leistungs-Kracher von Modbrix: Der futuristische Geländewagen ist ein Must-Have für erbitterte Schlachten auf Harvest, Reach und Co!

Jetzt wird es interessant für alle, die gerne mal über den Tellerrand schauen. Man muss nicht immer nur die großen Marken kaufen, um Qualität zu bekommen. Modbrix hat mit dem „Kleinen Futuristischen Geländekampfwagen“ ein Set im Programm, das – sagen wir es mal diplomatisch wie die Propheten – sehr starke Ähnlichkeiten mit einem gewissen UNSC-Fahrzeug hat.

Warum erwähne ich dieses Set? Ganz einfach: Preis-Leistung. Während die offiziellen MEGA-Sets oft über Importe oder spezielle Händler bezogen werden müssen und die Preise manchmal in die Höhe schießen, bietet Modbrix eine solide Basis für alle, die ihren UNSC-Fuhrpark aufstocken wollen, ohne die nächste Monatsmiete für die Zwei-Zimmer-Wohnung in New Mombasa zu opfern.

