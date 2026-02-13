Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter

Im ersten Teil der neuen Anthologie-Reihe Silent Hill: Townfall spielen wir Simon Ordell, der auf die Insel St. Amelia zurückkehrt, um offene Rechnungen zu begleichen. Doch die kleine Stadt ist vollständig in Nebel gehüllt und statt Menschen latschen hier einmal mehr seltsame Monster herum. Da steckt doch mehr dahinter!

Im Livestream Silent Hill Transmission am 13. Februar um 01:00 Uhr deutscher Zeit erfahren wir mehr.