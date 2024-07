Skibidi Toilet: Das abgedrehte YouTube-Phänomen soll von Michael Bay verfilmt werden

Skibidi Toilet soll ins Kino kommen. (Bildquelle: YouTube - DaFuq!?Boom!)

Das skurrile und besonders bei sehr jungen Zuschauer*innen beliebte 'Skibidi Toilet' könnte in Zukunft als Kinofilm auf die große Leinwand oder als TV-Serie ins heimische Wohnzimmer kommen. Offenbar gibt es sogar schon konkrete Pläne, wie Transformers-Regisseur Micheal Bay und Adam Goodman, der Präsident von Paramount Pictures, in einem Podcast verraten haben.

Wird Skibidi Toilet das neue MCU?

Wenn ihr hier zum allerersten Mal von dem Phänomen hört, seid ihr damit sicherlich nicht alleine. Denn ein Großteil der Zuschauer*innen ist ziemlich jung. Die Rede ist hier oft von der sogenannten Generation Alpha, die etwa alle einschließt, die seit 2010 geboren sind.

Darum geht's: Skibidi Toilet ist eine Reihe von Clips auf YouTube. Einige davon sind nur wenige Sekunden, andere bis zu fünf Minuten lang. Hier könnt ihr euch das allererste Video anschauen, dass den Hype losgetreten hat:

Es geht also um einen Kopf, der aus einer Toilette kommt und singt. In den folgenden Episoden und Clips entspinnt sich daraus eine abgedrehte Geschichte, in der es um einen Krieg zwischen Toilettenköpfen und Cyborgs geht. Da das ganze komplett ohne Dialoge auskommt, standen Sprachbarrieren einem weltweiten Erfolg nicht im Weg.

Neben der Serie gibt es mittlerweile auch Fanart, Merchandise und verschiedene Roblox-Spiele mit dem Skibidi Toilet-Thema. Die Aufrufzahlen sind dabei extrem hoch. Der Original-Clip hat etwa seit Anfang 2023 satte 190 Millionen (!) Klicks bekommen.

Dieses Potenzial ist offenbar auch Hollywood aufgefallen. Im "Strictly Business"-Podcast von Variety haben Micheal Bay und Adam Goodman nämlich verraten, dass es schon länger Kontakt zu Alexey Gerasimov, dem Erfinder von Skibidi Toilet, gibt. Goodman verrät dabei:

Wir befinden uns gerade in Gesprächen, sowohl für Fernseh- als auch Filmproduktionen.

Goodman geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn es nach ihm geht, ist das Potenzial so groß, dass Skibidi Toilet eine global dominierende Marke werden könnte:

Er baut etwas auf, das das nächste „Transformers“ oder ein Marvel-Universum sein könnte.

Wenn man sich anschaut, welche Szenen Gerasimov mit einfachsten Mitteln erschaffen hat, lässt sich nur erahnen, wozu er mit dem Budget eines Hollywood-Studios imstande wäre. Ob tatsächlich ein Film und/oder eine TV-Serie produziert werden, wird sich aber natürlich erst noch zeigen müssen.

Habt ihr schonmal von Skibidi Toilet gehört? Würdet ihr euch den Kinofilm dazu anschauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!