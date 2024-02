Skull + Bones: Akazie sammeln - So baut ihr die Ressource ab

Vom Schiffsbauer Fanilo Rahantasoa erhaltet ihr den Auftrag, Akazienholz für euer erstes richtiges Schiff zu beschaffen.

Sobald ihr in Skull and Bones in Sainte-Anne angekommen seid, erhaltet ihr vom Schiffsbauer den Auftrag "Handwerkszeug" (englisch "Tools of the Trade"). Ihr sollt Akazienholz sammeln, um damit euer erstes Schiff zu bauen. Wir zeigen euch, wie ihr es findet.

Woher bekomme ich die Säge zum Bäume fällen?

Bei Zayn Magoro, dem Zimmermann in Sainte Anne, könnt ihr Werkzeuge wie die Säge herstellen und verbessern.

Um die Ressourcen abzubauen, benötigt ihr zu Beginn im Wesentlichen eine Säge für Holz, eine Sichel für Essen und eine Spitzhacke für Metalle. Später kommen noch Speere zum Jagen von Tieren wie Krokodilen, Nilpferden und Haien, eine Brechstange zum Öffnen von Schiffswracks und der Ausbau eures Fernglases hinzu.

Diese Gebrauchsgegenstände müsste ihr beim Zimmermann in Sainte-Anne herstellen. Lauft vom Dock am Hafen aus einfach nach links. Dort findet ihr alle Personen, die ihr zum Craften braucht. Die Handwerksleute sind aber auch auf eurer Karte eingezeichnet.

Die Säge und andere Werkzeuge lassen sich mehrstufig ausbauen. Für den Anfang reicht aber Stufe 1 aus.

Einmal hergestellt, habt ihr die Werkzeuge immer automatisch bei euch, auch wenn ihr das Schiff wechselt. Ausnahme ist euer Speer. Dieser steht euch nur bei der Dau (eurem Anfangsboot) zur Verfügung.

Wo finde ich Akazie oder Acacia?

Um gezielt Akazie zu bekommen, schaut ihr am besten auf eure Landkarte. Tippt hierzu das Touchpad eures Controllers links an oder M auf eurer Tastatur. Insbesondere um Sainte-Anne herum, also im Startgebiet, findet ihr viele Akazienbäume.

Akazien werden mit grünen Baumsymbolen dargestellt und beschriftet, wenn ihr den Cursor darüber haltet.

Auf der Map seht ihr grüne Baumsymbole, die ein wenig an einen dicken Pilz erinnern. Dabei handelt es sich um die Akazienholzschlagplätze. Gelegentlich könnt ihr auch kleinere Mengen Akazie auf dem Meer finden oder erbeuten, dieses droppt aber zufällig. Ihr könnt also nicht gezielt danach suchen.

Doch Vorsicht, bevor ihr lossegelt: Andere Holzarten, wie Beispielsweise Iroko haben ähnliche Symbole. Geht also sicher, dass ihr die richtige Holzart erwischt habt, bevor ihr den Anker lichtet. Dies könnt ihr tun, indem ihr mit dem Cursor über die Icons auf der Karte fahrt. Dort steht dann, um welches Holz es sich handelt.

So sehen erntereife Akazienbäume in Skull and Bones aus (die helleren Bäume in der Bildmitte).

Wenn ihr bei den Crafting-Posten seid, könnt ihr auch gezielt Baupläne und Blaupausen als aktive Quest verfolgen. In dem Fall werden die benötigten Zutaten auf der Karte angezeigt und mit einer gelben Questmarkierung zusätzlich bebildert und hervorgehoben.

Über die Blaupausen-Verfolgung könnt ihr euch auf der Karte gezielt Rohstoffe, so wie hier Akazie, anzeigen lassen.

Wenn ihr eine bestimmte Position auf der Karte markieren wollt, könnt ihr an der entsprechenden Stelle aber auch einfach R3 am Controller, also den rechten Stick reindrücken, oder die rechte Maustaste am PC tippen, um einen Marker zu generieren. Zu sämtlichen Holzschlagpositionen kommt ihr nur mit eurem Schiff.

Warum kann ich keine Akazie abbauen, obwohl ich am richtigen Ort bin?

Pech gehabt: Hier war schon jemand und hat die Akazien gefällt. Es sind nur noch Baumstümpfe da. Nun heißt es warten oder zum nächsten Farmingspot segeln.

In einem MMO gilt, wer zuerst kommt, malt zuerst oder baut in diesem Fall ab. Wenn kurz vor euch bereits jemand an dem Akazien-Vorkommen war und die Bäume schon gelootet hat, stehen dort nur noch Baumstümpfe und ihr müsst euch einen anderen Punkt auf der Karte suchen oder einige Minuten warten, bis neues Gehölz vorhanden ist.

Wie baue ich Akazie ab?

Fahrt mit euren Schiff so nah an den Holzschlagplatz am Ufer heran, bis im Bild die Dreieckstaste (am Xbox-Controller also Y und F auf der Tastatur) und "Akazie sammeln" auftaucht. Drückt die entsprechende Taste und es startet ein Minispiel. Bei diesem müsst ihr ein kleines Quick Time Event bestehen:

Eine Skala mit eurer stilisierten Säge (oder dem Werkzeug, das ihr gerade für den entsprechenden Abbau benötigt) erscheint auf dem Bildschirm. Hier müsst ihr nun R2 (bzw. RT für Xbox oder linke Maustaste am PC) immer so betätigen, dass eure Säge im grünen Teil auslöst. Landet sie im gelben Bereich der Skala, bekommt ihr zwar noch immer etwas Holz, aber deutlich weniger.

Tipp: Je nach verwendetem Eingabegerät kann das Auslöseverhalten variieren. Beim DualSense-Controller an der PlayStation 5 stellten wir fest, dass man lieber schon ganz, ganz kurz vor dem grünen Bereich R2 drücken sollte, anstatt die Mitte anzupeilen.

Wie oft euer Versuch missglückt ist, könnt ihr an den roten Kreuzen unter der Skala ablesen. Wenn ihr dreimal den grünen und gelben Bereich verfehlt, stoppt das Minispiel.