Top 20: Unter den meistverkauften Spielen in Deutschland ist nur eines RICHTIG neu - und das ist Skull and Bones

Skull and Bones entführt euch in die Welt der Piraten und ist das einzige Top 20-Spiel in Deutschland mit neuer IP.

Der game-Verband hat die Top 20 der Bestseller-Spiele in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt gibt es dabei wenig echte Überraschungen, aber uns ist ein anderes Detail ins Auge gefallen, das dann doch bemerkenswert wirkt.

Nur ein einziges Spiel aus dieser Liste beruht nicht auf einer bereits bestehenden Marke. Alle anderen gehören zu einer größeren, bereits bestehenden IP (=Intellectual Property). Originalität scheint sich in unserer Branche nicht gerade auszuzahlen.

Skull and Bones ist die einzige neue IP unter den Top 20-Bestseller-Games 2024 in Deutschland

Darum geht's: In Deutschland verkaufen sich traditionell Fußballspiele gut, ansonsten natürlich noch Call of Duty. Dann wird es schon Zeit für einige Titel, die manche vielleicht nicht unbedingt erwartet hätten. Auf Platz 3 steht nämlich Helldivers 2 und an vierter Stelle der Landwirtschafts-Simulator 25. Von Black Myth: Wukong oder Stellar Blade fehlt genauso jede Spur wie von Balatro – im Falle von Black Myth liegt das aber daran, dass der Publisher die Zahlen nicht weitergibt.

Hier könnt ihr euch die Top 20-Liste im Überblick ansehen:

Wenig wirklich Neues: Black Ops 6 ist der mittlerweile 21. Teil der Call of Duty-Reihe, EA Sports FC 25 setzt die FIFA-Reihe fort, Super Mario Party Jamboree, Dragon Ball: Sparking! Zero oder auch Dragon Age: Veilguard, sowie Tekken 8 – sie alle gehören zu größeren, schon lange existierenden Marken. Nicht einmal Star Wars Outlaws wagt etwas wirklich Neues, immerhin existiert Star Wars nun auch schon um die 50 Jahre.

Einzig Skull and Bones hält die Fahne für Originalität und Mut zu Neuem hoch, so ironisch und absurd wie das klingen mag. Aber der Titel basiert auf keinem bekannten Franchise und gehört zu keiner größeren Marke, es ist auch kein Sequel oder ein Remake. Damit landet das Spiel immerhin auf Platz 20.

2:50 Skull & Bones erscheint jetzt offenbar tatsächlich, wie der Launch Trailer zeigt

Kein allzu großes Wunder also, dass die großen Publisher lieber verstärkt auf Altbekanntes und Bewährtes setzen, als neue Wagnisse einzugehen. 2023 sah das Ganze übrigens nicht großartig anders aus, ganz im Gegenteil. Vor einem Jahr gab es mit Starfield ebenfalls nur ein einziges Spiel, das eine neue IP etablierte – oder es zumindest versucht hat.

Aber noch nicht mal Skull and Bones ist komplett neu und unabhängig: Falls euch die Schiffe und der ganze Rest in Skull and Bones irgendwie verdächtig bekannt vorkommen, könnte das daran liegen, dass wir es hier zwar mit einer neuen, eigenständigen Marke zu tun haben – ursprünglich war das Ganze aber als Assassin's Creed-Ableger geplant. Allerdings haben sich die Pläne rund um den "AAAA"-Titel bekanntlich im Laufe der Zeit mehrfach geändert.

Wie denkt ihr über diese Rankings? Wünscht ihr euch mehr neue Spiele, die nicht auf bereits bekannten Marken beruhen?