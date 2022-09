Skull + Bones kommt nicht mehr in diesem Jahr, Release erst 2023

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass Skull & Bones nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Ursprünglich war der Release für den 8. November geplant. Einen neuen Erscheinungstermin gibt es bereits. Es ist der 9. März 2023.

Die zusätzliche Entwicklungszeit soll laut Ubisoft für zusätzlichen Feinschliff genutzt werden. Die generelle Entwicklung sei zwar abgeschlossen, jetzt gehe es aber auch darum, das Feedback aus den Tech-Tests und Insider-Programmen einzuarbeiten.

Noch vor dem Release des Spiels soll eine Open Beta-Phase stattfinden, ein konkreter Termin wurde dafür allerdings nicht genannt. Der Titel wird unverändert für PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Unruhige Entwicklungs-Seefahrt

Skull & Bones ist ein Multiplayer-Seeschlachten-Spiel, in dem wir als Piratenkapitäne den indischen Ozean unsicher machen und uns mit anderen Seeräubern und deren Flotten an. Entstanden ist das Spiel aus den Seeschlachten von Assassin's Creed 4: Black Flag, die für Skull & Bones erheblich ausgebaut wurden. Nach einer Überarbeitung wurde das alte Konzept über Bord geworfen und macht Platz für eine Open World, in der wir unsere Seeschlachten alleine oder im Koop auf anpassbaren Schiffen austragen.

Mehr Impressionen zum Spiel findet ihr im Preview-Video:

Generell ist der Titel bislang durch eine sehr unruhige Entwicklungs-See geschippert. Ursprünglich wurde das Spiel bereits auf der E3 2017 angekündigt, damals war noch ein Release Ende 2018 angedacht. Dieser Termin wurde dann immer weiter nach hinten verschoben und als man schon davon ausgehen musste, dass der Titel endgültig von der Bildfläche verschwunden ist, kam die Ankündigung für den November-Release 2022. Der mit der aktuellen Verschiebung aber auch wieder nichtig ist.

Alleine ist Ubisoft mit der Verschiebungs-Entscheidung freilich nicht. Im Gegenteil, Skull & Bones reiht sich in eine ziemlich lange Liste von Titeln ein, deren Release in diesem Jahr auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wurde, darunter unter anderem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Hogwarts Legacy.

Was glaubt ihr: Kann Ubisoft den März-Releasetermin dieses Mal halten?