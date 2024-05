Skyrim-Fan findet nach 10 Jahren heraus, dass der Drachengeborene mit bestimmtem Schrei sprechen kann

FUS RO D... ah ne, heute heißt's ZUL MEY GUT!

Während wir seit bald 13 Jahren auf den sechsten Teil der Elder-Scrolls-Reihe warten, vertreiben wir uns die Zeit mit The Elder Scrolls 5: Skyrim. Die Modding-Community lässt uns das Spiel immer wieder neu erleben. Zum Glück bietet das Spiel aber auch ohne Mods genug Inhalte, um Fans auch heute noch zu überraschen.

Der Druckwelle-Drachenschrei lässt euren Drachengeborenen sprechen

Auf Reddit hat User*in “KhajiitScrolls“ herausgefunden, dass der sonst stille Drachengeborene beim Druckwelle-Drachenschrei plötzlich zu sprechen beginnt. In diesem Video könnt ihr hören, wie das klingt:

Ein möglicher Grund, wieso die Sprache des Drachengeborenen bei diesem Drachenschrei als Überraschung daherkommt, könnte die Limitierung bei der Geschlecht- und Ursprungs-Wahl sein.

Wenn ihr bisher Elfen, Argonier oder weibliche Khajit sowie weibliche Orks gespielt habt, dann konntet ihr bei diesem Schrei keine Stimme hören. Außerdem der Schrei in seinen Fähigkeiten anderen Drachenschreien deutlich unterlegen.

Welchen Effekt hat der Drachenschrei “Druckwelle“? Wenn ihr “Druckwelle“ benutzt, verursacht der Schrei an eurem Zielort einen hörbaren Spott, der eure Gegner anlocken soll. Dadurch sind dann Sprüche wie „Hey, Melonennase!“ oder „Hey, Vogelscheuche!“ zu hören. Was in manchen Momenten durchaus praktisch sein kann, ist jedoch wahrscheinlich kein Schrei, der ständig seine Verwendung findet.

Wo finde ich den Drachenschrei “Druckwelle“? Ihr könnt den Drachenschrei an einer Wortwand bei der Schurspitze finden. Die Worte sind dieses Mal alle zusammen und nicht wie bei anderen Schreien quer durch Himmelsrand verteilt.

Der Schrei sorgt für spannende Diskussionen im Internet

Die Community bespricht einige interessante Punkte zu diesem Thema. Zum Beispiel bemerken die Fans, dass die Stimme des Schreis vom Geschlecht des Spieler*innencharakters abhängt. Außerdem kommt unerwartet kurz die Diskussion auf, ob die Stimme des Khajits im Video mehr nach Wario oder Luigi klingt.

Weiter zeigt uns “brettfavreskid“, dass es durchaus Spieler*innen gibt, die den Drachenschrei oft benutzen. Laut ihm oder ihr sei es einfach zu komisch, jemanden zu verspotten, kurz bevor man ihn oder sie verprügelt.

Und zuletzt bringt “Zealousideal-You-324“ eine ganz neue Theorie auf den Schirm: Womöglich entstammen die spöttischen Bemerkungen gar nicht aus dem Mund des Drachengeborenen, sondern aus der Magie des Schreis selbst. Das wär doch auch was: Ein Schrei, der eine weitere Stimme erschafft.

Habt ihr etwas in Skyrim erst nach langer Spielzeit entdeckt und falls ja, was?