Alle The Elder Scrolls-RPGs im großen Spielzeit-Ranking: Welches ist das längste, welches das kürzeste TES?

Oblivion, Skryim und mehr: So lange sind die Hauptstorys der TES-Ableger.

Bethesdas The Elder Scrolls-RPGs sind für ihre riesigen Spielwelten bekannt, in denen wir unzählige Geschichten und Abenteuer erleben können. Welcher Hauptteil der TES-Reihe beansprucht dabei am meisten Zeit, welcher ist am schnellsten durchgezockt? Diese Fragen beantworten wir in unserem Spielzeit-Ranking.

Die Hauptgeschichten der The Elder Scrolls-RPGs im Spielzeit-Ranking

Hinweis: In unserem Spielzeit-Ranking beziehen wir uns lediglich auf die Spiellänge der jeweiligen Hauptgeschichte/Hauptquests der reinen Singleplayer-Ableger der TES-Reihe. Elder Scrolls Online klammern wir damit aus. Nebenaufgaben und Extras sowie DLCs bzw. Story-Erweiterungen berücksichtigen wir hier ebenfalls nicht.

Wie schon in unserem Fallout-Ranking sehen wir auch hier, dass der jüngste Serienableger nicht gleichzeitig der längste sein muss. Mit einer durchschnittlichen Spielzeit von 46 Stunden schnappt sich das 2002 veröffentlichte Morrowind den ersten Platz. Und auch in puncto Gesamtumfang wirft das Abenteuer in Vvardenfell mit großen Zahlen um sich und geht eindeutig als das umfangreichste TES hervor.

Welcher Elder Scrolls-Ableger ist insgesamt der umfangreichste?

Schauen wir uns doch mal die durchschnittlichen Completionist-Spielzeiten an. Oder in anderen Worten: So viel Zeit verbringen Spieler*innen in den unterschiedlichen TES-Ablegern, wenn sie wirklich ALLES erledigen, was das Spiel ihnen auf die To-Do-Liste schreibt:

Platz 5 - Arena mit 62 Stunden insgesamt

Platz 4 - Oblivion mit 184 Stunden insgesamt

Platz 3 - Skyrim mit 237 Stunden insgesamt

Platz 2 - Daggerfall mit 275 Stunden insgesamt

Platz 1 - Morrowind mit 338 Stunden insgesamt

Und für alle Statistik-Nerds unter euch eine kleine Rechnung zum Abschluss: Wenn ihr alle TES-Hauptteile als Completionists abschließt, dann seid ihr hier insgesamt 1096 Spielstunden beschäftigt.

Bedenkt aber, hierbei gilt: Die Länge eines Spiels sagt nichts über dessen Qualität aus. Wenn ihr wissen wollt, welcher Ableger der The Elder Scrolls-Reihe spielerisch sowie erzählerisch der beste ist, dann schaut euch das große TES-Ranking der Kolleg*innen von der GameStaran!

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: In welchem The Elder Scrolls-Ableger habt ihr die meiste Zeit verbraten? Schreibt es uns wie immer gerne unten in die Kommentar-Sektion!