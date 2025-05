88% positive Bewertungen auf Steam: Neues Open World-RPG mixt Skyrim mit Dark Souls und wird zum Überraschungs-Hit

Tainted Grail ist schon jetzt eine der größten Überraschungen des Jahres.

2025 könnte das Jahr der Rollenspiele werden. Nach Kingdom Come: Deliverance 2, dem Oblivion Remaster und Clair Obscur: Expedition 33 ist nun auch Tainted Grail: The Fall of Avalon erschienen und das düstere RPG begeistert die Community.

Tainted Grail: The Fall of Avalon wird zum Überraschungs-Hit

Darum geht's: So richtig neu ist Tainted Grail eigentlich nicht, denn ursprünglich ist das Rollenspiel schon 2023 an den Start gegangen – im Steam Early Access. Am 23. Mai 2025 erfolgte jetzt aber der finale 1.0 Release und der verlief äußerst erfolgreich.

2:13 Tainted Grail: The Fall of Avalon - Das Rollenspiel könnte eine der großen Überraschungen 2025 sein

Auf Steam kommt der Titel aktuell auf sehr gute 89% positive Bewertungen, in der Spitze spielten über 25.000 Leute gleichzeitig. Auf Metacritic gibt es einen User-Score von 8.2, während die Kritiken mit 81 (PC) und 77 (PS5) etwas darunter liegen.

Aber was ist Tainted Grail überhaupt für ein Spiel? Im First Person-Rollenspiel erkunden wir eine Open World, die von der klassischen Arthus-Saga inspiriert ist. Artstyle und Atmosphäre erinnern dabei an Titel aus dem Hause FromSoftware, wie Elden Ring oder Dark Souls.

Ähnlich in Spielen wie Skyrim oder Gothic hämmern wir auf unsere Gegner*innen ein und nutzen dafür Nah- und Fernkampfwaffen oder auch Magie. Wenn ihr also gerade aus dem Remaster von Oblivion kommt, werdet ihr euch schnell zurechtfinden.

Häufig gelobt werden vor allem die Welt und deren Erkundung, das düstere Setting und das abwechslungsreiche Kampfsystem. Kritisiert wird hingegen, dass es noch einige Bugs gibt.

Wenn ihr Lust auf ein düsteres Rollenspiel habt, könnt ihr das Abenteuer auf PC, Playstation 5 und Xbox Series starten. Mit rund 45 Euro ruft der Titel sogar einen relativ geringen Einstiegspreis auf, obwohl euch Tainted Grail rund 50 bis 70 Stunden beschäftigen soll. Wer keine Lust auf First Person hat: Eine optionale, allerdings eher zweckmäßige 3rd-Person-Ansicht gibt es auch.

Hattet ihr Tainted Grail auf dem Schirm oder spielt ihr vielleicht sogar schon? Wenn ja, was sagt ihr bisher zum Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!