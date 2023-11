5.400 tote NPCs: Skyrim-Spieler tötet alles im Spiel und zeigt sein brachiales Ergebnis

Ein Skyrim-Fan lässt seinem Zorn freien Lauf und killt so ziemlich alles, was sich umbringen lässt.

Viele Skyrim-Spieler probieren irgendwann mal aus, was eigentlich passiert, wenn sie einfach anfangen, NPCs umzubringen. Das Ergebnis lässt sich im Normalfall stets leicht mit einem Reload beheben. Aber dieser Skyrim-Fan hier hat es ganz anders gemacht. Er setzte sich offenbar das Ziel, die komplette Spielwelt zu entvölkern und hat versucht, alle NPCs umzubringen, die es in Skyrim gibt – mit ziemlich großem Erfolg.

So viele Kills: Wer sein Lieblings-Spiel richtig lange zockt, kommt irgendwann auf abstruse Ideen und fängt an zu experimentieren. Dieser Fan hier hat sich zur Aufgabe gemacht, alles umzubringen, was er in Skyrim umbringen kann. Das sorgt für geradezu wahnwitzige Statistiken, die der Spieler auf Reddit präsentiert.

Unter anderem hat er 3310 Leute umgebracht, 693 Tiere getötet und 947 Untote mussten auch dran glauben. Insgesamt kommt er auf 5.504 Kills, wenn wir auch die Automatons und Daedra mitzählen. Das ist schon eine wirklich stolze Summe. Dabei wurden 516 kritische Treffer und 125 Schleichattacken eingesetzt. Überraschenderweise aber kein einziger hinterlistiger Backstab.

Extrem hohes Kopfgeld: Selbstverständlich sorgt so ein Verhalten in Skyrim dafür, dass die Bewohner*innen der Welt nicht besonders gut auf euch zu sprechen sind. Was aber natürlich nur so lange ein Problem ist, wie diese Bewohner*innen noch leben. Insgesamt kommt Redditor amelix34 auf ein Kopfgeld von 267.140.

Ironie des Schicksals: Das alles hat der Fiesling mit dem Dawnbreaker-Schwert angerichtet. Dabei handelt es sich um eine Waffe, die ihr in Skyrim eigentlich überreicht bekommt, um das Gute in der Welt zu verbreiten und gegen das Böse zu kämpfen. Was in diesem Fall hier offenbar nicht so richtig gut geklappt hat.

Die Reaktionen der Skyrim-Community fallen amüsiert aus: Die allermeisten feiern die Aktion und vor allem die Geduld, so gründlich dabei vorzugehen, die Spielwelt zu entvölkern. In einem der Kommentare heißt es, nun sei nur noch eine Figur übrig, die in diesem Spiel getötet werden könne: Der Spieler selbst.

Doch nicht alle? Offenbar hat der Redditor bei der Beschreibung seines Posts etwas dick aufgetragen. Es kommt in den Kommentaren nämlich heraus, dass er zumindest zwei Wesen verschont hat, die theoretisch aber durchaus umgebracht werden können: Das Schattenmähne-Pferd sowie den Drachen Paarthurnax.

