Nintendo Direct - 1. E3-Ankündigung bekannt: Smash Bros.-Fans freut's

Die erste große Überraschung, die uns auf der Nintendo Direct zur E3 2019 erwarten wird, ist jetzt bekannt. Der etwa 45-minütige Livestream wird defintiv den nächste DLC-Kämpfer von Super Smash Bros. Ultimate enthüllen.

Nintendo Direct - 2. DLC-Kämpfer wird gezeigt

Dies verriet Game Director Masahiro Sakurai im Rahmen des gestrigen Super Smash Bros. Ultimate World Championships. Manche Fans hofften darauf, dass das Turnier selbst dazu dienen könnte, den nächsten Kämpfer zu enthüllen, aber nun ist es sicher, dass Nintendo in der E3-Direct etwas Zeit für den Fun-Prügler freiräumen wird. (via Nintendo Everything)

Welcher Kämpfer könnte das sein? Es gab schon zahlreiche Gerüchte, welche DLC-Kämpfer Nintendo insgesamt für Super Smash Bros. Ultimate geplant haben könnte. Und sogar einen Leak hat es gegeben, doch ob diese DLC-Charaktere wirklich bestätigt werden, erfahren wir erst in der Direct.

Die Nintendo Direct zur E3 2019 findet am Dienstag, um 18 Uhr deutscher Zeit statt. Wir begleiten den Stream mit einem Liveticker, ihr könnt also dabei sein, wenn wir uns mit Nintendos E3-Ankündigungen auseinandersetzen!

Auf welchen Kämpfer hofft ihr?